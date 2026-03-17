סגנית שר החוץ באפרת: "מחדל התשתיות ביו"ש חייב להיפסק"

סגנית שר החוץ חה"כ שרן השכל קיימה היום (שלישי) סיור שטח ביהודה ושומרון, במטרה לעמוד מקרוב על צרכי האוכלוסייה ולחזק את הקשר לחבלי מולדת אלו. במהלך הסיור הדגישה סגנית השר כי המאבק על הריבונות משתקף בראש ובראשונה באיכות החיים של התושבים: "הזכות למים, לחשמל ולביטחון בדרכים אינה צריכה להיות פוליטית. אזרח באפרת או בחברון הוא אזרח שווה זכויות, ומוטלת עלינו האחריות להבטיח כי התשתיות יהיו ברמה הגבוהה ביותר, ללא תלות בתכתיבים חיצוניים".

את הסיור פתחה סגנית השר בתצפית אסטרטגית על בריכות שלמה, המהווים נקודה רגישה מבחינה ביטחונית והיסטורית. משם המשיכה למועצה המקומית אפרת, שם קיימה פגישת עבודה עם ראש המועצה, דובי שפלר. בשיחתם עלו האתגרים היומיומיים של התושבים והצורך בשיפור המענה האזרחי במרחב.

בהמשך ביקרה סגנית השר בחוות הר כנוב (פני קדם), שם פגשה את החלוצים השומרים על אדמות הלאום. סגנית השר ציינה כי הנוכחות היהודית במרחב היא הערובה לביטחון המדינה וכי יש לעמוד לצד המתיישבים המפתחים את החקלאות והתיירות באזור.

בשיאו של היום הגיעה סגנית השר ליישוב היהודי בחברון. היא ביקרה בבית האבלים של משפחת סטרוק וניחמה את השרה אורית סטרוק על פטירת בתה, שושנה סטרוק ז"ל.

לסיום, סיירה סגנית השר בעסקים מקומיים בחברון, ביניהם בית ההארחה "אשל אברהם", במטרה לחזק את היזמות המקומית. "חיזוק ההתיישבות הוא יעד לאומי," סיכמה סגנית השר. "אנחנו נמשיך לפעול לכך שכל תושב ביהודה ושומרון יקבל את השירותים המגיעים לו, בגאווה ובזקיפות קומה".