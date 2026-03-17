מקורבים לממשל חושפים: הקשרים המפוקפקים של הבכיר שהתפטר

פעילת המפלגה הרפובליקנית לורה לומר חשפה את הקשרים של ראש המרכז הלאומי האמריקני ללוחמה בטרור, ג'ו קנט, עם טאקר קרלסון ופעילים אחרים הידועים בשנאתם לישראל

רגע אחרי להתפטרותו של ראש המרכז הלאומי האמריקני ללוחמה בטרור, ג'ו קנט, פעילת המפלגה הרפובליקנית לורה לומר חשפה הערב (שלישי) פרטים נוספים על קשריו של קנט עם פעילים נוספים הידועים בשנאתם לישראל.

"הזהרתי את כולכם לגבי ג'ו קנט כבר הרבה זמן. כפי שאמרתי כבר אתמול, קנט הוא עוד מקורב של טאקר קרלסון, שחותר תחת הנשיא טראמפ בכל הזדמנות" טענה לומר בפוסט שכתבה ברשת X. "אשתו, הת'ר קייזר, עובדת עבור מקס בלומנטל - שונא טראמפ ושונא יהודים מושבע,שהתחתן עם אישה מוסלמית רדיקלית".

לומר הזכירה כי "לפני מספר חודשים קנט טען שאני מרגלת של המוסד, בלי שום הוכחות או ראיות לכך. הוא נתפס מדליף לקרסון את פרטי הפגישה הפרטית של הנשיא טראמפ עם מארק לוין, ואף הודה בכך שהדליף זאת. יועצי הבית הלבן אמרו לו שאם הוא יתפס מדליף פעם נוספת, הוא יפוטר".

"לקנט, קרלסון, ובלומנטל יש את אותה מנטליות. זו הסיבה שהם מהווים איום כה גדול על ממשל טראמפ, כי כולם שקועים באובססיה לישראל ובשנאת יהודים עזה ולא רציונלית" סיכמה. "כל דבר נתפס אצלם דרך עדשת הקשר ליהודים וישראל. העובדה שהם אחראים לשיתוף מודיעין עם הנשיא ולביצוע פעולות לוחמה בטרור בארה"ב צריכה להפחיד כל אזרח אמריקני, שכן הם פועלים מתוך דעה קדומה המגנה על מוסלמים ושואפים להציג יהודים כאויבים של אמריקה. שוב פעם, הוכח שצדקתי".



