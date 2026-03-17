ארה"ב: ראש המרכז ללוחמה בטרור התפטר במחאה על המלחמה באיראן

ראש המרכז הלאומי האמריקני ללוחמה בטרור, ג'ו קנט, הודיע על התפטרותו במחאה על המלחמה באיראן. לטענתו, "איראן לא היוותה איום מיידי על ארצנו, וברור שהתחלנו את המלחמה הזו בגלל לחץ מישראל"

דרמה בממשל טראמפ: ראש המרכז הלאומי האמריקני ללוחמה בטרור, ג'ו קנט, הודיע היום (שלישי) על התפטרותו מתפקידו באופן מיידי - זאת במחאה על המלחמה של ארה"ב וישראל באיראן.

"אחר מחשבה רבה, החלטתי להתפטר מתפקידי כמנהל המרכז הלאומי ללוחמה בטרור, החל מהיום. אני לא יכול לתמוך במלחמה המתמשכת באיראן במצפון נקי" אמר קנט במכתב ההתפטרות שלו. לטענתו, "איראן לא היוותה איום מיידי על ארצנו, וברור שהתחלנו את המלחמה הזו בגלל לחץ מישראל והלובי האמריקני החזק שלה".

קנט המשיך ופנה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "תמכתי במדיניות החוץ שלך בכהונתך הראשונה. עד יוני 2025 הבנת שהמלחמות במזרח התיכון היו מלכודות שעלו לאמריקה בחייהם היקרים של פטריוטים ופגעו בעושר ובשגשוג של ארצנו. בממשל הראשון הבנת איך להפעיל כח צבאי בלי לגרור אותנו למלחמות בלתי פוסקות. הוכחת את זה בחיסולו של קאסם סולימאני והבסת דאעש".

עם זאת, קנט טען כי "בממשל הנוכחי, בכירים ישראלים והתקשורת האמריקנית קידמה קמפיין שקרי שנועד לחתור תחת מדיניות 'אמריקה תחילה' ועודדו אותך להתחיל במלחמה נגד איראן. הם גרמו לך להאמין שאם תתקוף עכשיו, היה דרך לניצחון מהיר. זה היה שקר, ומדובר באותה הטקטיקה שבה ישראלים השתשו כדי לגרור אותנו למלחמה בעיראק שעלתה בחייהם של אלפים. אסור שנחזור על הטעות הזו".

"כמי שנשלח למלחמה 11 פעמים, וכבעל שכול שאיבד את אשתו במלחמה שיוצרה על ידי ישראל, אני לא יכול לתמוך בשליחת הדור הבא של חיילים להילחם ולמות במלחמה שלא משרתת את העם האמריקני או מצדיקה את מותם של חיילים אמריקנים" סיכם. "אני מתפלל שתחשוב על מה שאנחנו עושים באיראן ועבור מי אנחנו פועלים. עדיין לא מאוחר לשנות כיוון, או שתוכל לאפשר לנו להידרדר יותר לעבר כאוס. ההחלטה בידיך".