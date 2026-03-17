הרבנות הצבאית מתירה קטניות ללוחמים. בתנאי אחד

הרבנות הצבאית נערכת לקיום חג הפסח תשפ"ו בצל המלחמה במספר זירות, איראן, לבנון ועזה.

על אף הלחימה העצימה והפריסה הרחבה של כוחות צה"ל, הוחלט לקיים את "מבצע פסח" כסדרו, תוך התאמות למציאות המורכבת בשטח.

במסגרת ההיערכות נקבעו נהלים ברורים בנוגע לאיסור הכנסת חמץ לבסיסים, הכשרת מטבחים ואספקת מזון כשר לפסח לכלל היחידות.

החיילים יקבלו מזון כשר לפסח, ובמקומות שבהם לא ניתן לספק מזון חם, יינתנו פתרונות חלופיים כמו מנות יבשות, שימורים ומצות. לקראת ליל הסדר יסופקו גם מארזים מיוחדים הכוללים את כל הדרוש לקיום מצוות החג, גם בתנאי שטח.

בנוסף, הרבנות הצבאית פרסמה הנחיות מיוחדות למצבי חירום, המאפשרות הקלות מסוימות - כגון אכילת קטניות בשעת הדחק, כדי לשמור על כשירותם המבצעית של הלוחמים. עם זאת, הודגש כי אין היתר לאכילת חמץ, למעט מצבים חריגים של פיקוח נפש.

בהחלטה נמסר כי "פוסקי אשכנז לדורותיהם התירו לאכול קטניות בפסח בשעת הדחק, כאשר היה קיים מחסור במזון. כמו כן, התירו לחולה לאכול קטניות, ואפילו חולה שאין בו סכנה (משנה ברורה שם). מדיניות הרבנות הצבאית היא, כי מלחמה ממושכת בשטח אויב, או פעילות מבצעית עצימה באוויר ובים, בוודאי מוגדרת “שעת הדחק”, ועל כן במציאות זו מותר גם לבני אשכנז לאכול קטניות, כאשר המזון החליפי שנמצא ברשותם אינו מספק.

מדובר על היתר מרווח וברור, והוא אינו מצריך “התרת נדרים”. גם מי שמחמיר על עצמו ולא יאכל קטניות, בוודאי רשאי להקל בשעת הצורך, ובפרט להשתמש במוצרים המכילים שמן מסוג זה, כגון ממרח שוקולד או טונה בשמן (בשמן קנולה).



סעיף מעניין נוסף, הוא בעניין הכשרת המטבחים בשעת הדוחק. בסעיף נכתב: "ענף ההלכה וענף כשרות ערכו יחד נספח הלכתי שעוסק בהכשרת המטבחים וחדרי האוכל בשעת הדחק, בדגש על כוחות בעומק שטח האויב, כלי שיט שיצאו להפלגות ממושכות, מטבחי קצה בטייסות ובדת”קים ועוד.

נספח זה הינו “מסמך נצור”, ויעשה בו שימוש אך ורק אם יהיה צורך מבצעי שיחייב זאת, בכפוף לשיקול דעתם של רמ”ח הרבנות ושל רמ”ט מבצע פסח. בשאלות פרטניות בנושא ניתן לפנות לרע”ן הלכה או לרע”ן כשרות, ולקבל הדרכה מתאימה".

גם נושא בדיקת וביעור חמץ מותאם לתנאי הלחימה, כאשר חיילים נדרשים לבצע בדיקות בהתאם ליכולתם ולתנאים בשטח. במקביל, ניתנה חשיבות מיוחדת לקיום ליל הסדר, תוך שאיפה לאפשר לכל חייל לקיים לפחות את עיקרי המצוות, גם בזמן פעילות מבצעית.

ברבנות הצבאית מדגישים כי ימשיכו ללוות את כלל יחידות צה"ל לאורך החג, במטרה לשלב בין צורכי הלחימה לבין שמירה על ההלכה והמסורת, ולאפשר לחיילים לחגוג את פסח ככל הניתן - גם בתקופה מאתגרת זו.



