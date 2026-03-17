תמיכה מאירופה: זו המדינה שהגדירה את איראן כתומכת טרור

אחרי שראש הממשלה אדי ראמה הביע תמיכה בישראל כבר ביום הראשון למלחמה, כעת הפרלמנט אישר החלטה להגדיר את איראן כמדינה תומכת טרור

תמיכה נוספת בישראל: הפרלמנט באלבניה אישר היום (שלישי) החלטה להגדיר את איראן כמדינה תומכת טרור. ההחלטה הגיעה לאחר פנייתו של שר החוץ גדעון סער לשר החוץ של אלבניה פריט הוקשה בנושא במהלך שיחתם בשבוע שעבר.

"אני מברך את ראש ממשלת אלבניה אדי ראמה על ההחלטה שאומצה היום. במילות ההחלטה: טרור על כל צורותיו מהווה את אחד האיומים החמורים ביותר על חברות דמוקרטיות" אמר סער. "זוהי דוגמה נוספת של הממד המוסרי המובהק במדיניות החוץ של אלבניה".

כזכור, כבר ביום הראשון למלחמה באיראן ראש ממשלת אלבניה אדי רמה הביע תמיכה בישראל ואמר כי "אנחנו תומכים בארה"ב בתמיכה צבאית בישראל היום תחת הנהגתו של הנשיא דונלד טראמפ. אנחנו עומדים בנחישות לצד ישראל ולצד המדינות הערביות האחיות השואפות לשלום".

ראמה הזכיר כי "אלבניה חוותה ממקור ראשון את פניו הברבריות של משטר טהרן באמצעות מתקפות הסייבר שלו נגד מדינתנו". בדבריו התייחס למתקפות הסייבר החמורות ששיתקו בעבר את מערכות הממשל באלבניה, אשר הובילו לניתוק היחסים הדיפלומטיים בין אלבניה לאיראן וגירוש הדיפלומטים האיראניים משטחה.