סערה בעקבות ההנחיה של משרד החינוך: "לא נציית"

עימות חזיתי נרשם היום בין מנהלי בתי הספר לבין משרד החינוך, בעקבות הנחיה חדשה הקובעת כי היעדרויות תלמידים מהשיעורים המקוונים לא ישפיעו על ציוניהם. בהודעה חריפה שפרסמו המנהלים, הם קוראים לחבריהם להתעלם מההנחיה ומצהירים כי אין בכוונתם להישמע להוראות שהם מגדירים כ"פופוליסטיות".

לטענת המנהלים, בזמן שהם עושים לילות כימים כדי לייצר שגרת למידה מרחוק בתנאים מאתגרים, משרד החינוך בוחר במהלך שמתעלם לחלוטין ממי שנושא באחריות היומיומית בשטח. המנהלים מדגישים כי האחריות לניהול התלמידים חייבת לבוא עם סמכות מלאה, וכי לא ייתכן שמקבלי החלטות ינחיתו הוראות מנותקות בזמן שהצוותים החינוכיים הם אלו שמתמודדים עם המורכבות בשטח.

עוד נמסר כי לכל מנהל ומנהלת יש את ההיכרות המעמיקה עם הקהילה שלו, והיכולת להחליט כיצד להתייחס לנוכחות בהתאם לנסיבות הייחודיות של כל ילד וילדה. הניסיון לכפות "פתרון אחיד" לכל המערכת נתפס בעיניהם כשגוי מיסודו וככזה שפוגע במענה החינוכי.

המנהלים ביקשו להבהיר כי הם אלו שנמצאים בחזית ומזהים ראשונים את מצבם הרגשי של התלמידים בתקופה זו. "אנחנו לא זקוקים להנחיות חיצוניות כדי לדעת מתי להכיל, מתי לחבק ומתי להפגין גמישות", נכתב בהודעה. בסיום דבריהם, קראו המנהלים להנהלת משרד החינוך לחדול מהכתבת הנחיות גורפות ולפתוח בדיאלוג מכבד עם המנהלים המובילים את המערכת בפועל.