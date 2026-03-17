טראמפ על התפטרות הבכיר: "חלש מאד בענייני ביטחון, טוב שפרש"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב הערב (שלישי) להתפטרותו של ראש המרכז הלאומי האמריקני ללוחמה בטרור, ג'ו קנט, זאת במחאה על המלחמה של ישראל וארה"ב נגד איראן.

"תמיד חשבתי שהוא איש נחמד, אבל חלש מאד בענייני ביטחון. לא הכרתי אותו היטב, אבל חשבתי שהוא איש נחמד" אמר טראמפ. "בכל מקרה, טוב שהוא פרש. הוא אמר שאיראן אינה איום - אבל איראן תמיד הייתה איום לכל המדינות".

גם דוברת הבית הלבן קרוליין לויט הגיבה למכתב הפרישה של קנט כשטענה כי "ישנן טענות שקריות רבות במכתב זה, אך הרשו לי להתייחס לאחת ספציפית: ש'איראן לא היוותה איום מיידי על אומתנו'. זוהי אותה טענה שקרית שהדמוקרטים וחלק מהתקשורת הליברלית חוזרים עליה שוב ושוב".

כפי שהנשיא טראמפ הצהיר במפורש, היו לו ראיות חזקות ומשכנעות לכך שאיראן תכננה לתקוף את ארה"ב תחילה. הראיות הללו נאספו ממקורות וגורמים רבים" הוסיפה. "הנשיא טראמפ לעולם לא היה מקבל את ההחלטה לפרוס נכסים צבאיים נגד יריב זר בחלל ריק".

לויט הזכירה כי "איראן היא המדינה המובילה בעולם המממנת טרור. המשטר האיראני הוא רשע. הוא הרג בגאווה אמריקנים, ניהל מלחמה נגד ארצנו ואיים עלינו בגלוי עד לפתיחת מבצע 'זעם אפי'. איראן הרחיבה באגרסיביות את טילי הבליסטיים קצרי הטווח שלה כדי להעניק לעצמם חסינות, ואז המשטר ביקש להשתמש בטילים הללו כמגן כדי להמשיך ולהשיג את מטרתם הסופית - נשק גרעיני".

לטענתה, "הנשיא טראמפ נתן למשטר כל הזדמנות אפשרית לנטוש את המסלול הבלתי מקובל הזה, לוותר לצמיתות על שאיפותיו הגרעיניות בתמורה להקלה בסנקציות, דלק גרעיני חינם ושיתופי פעולה כלכליים פוטנציאליים עם ארה"ב. אבל הם סירבו לשלום כי השגת נשק גרעיני הייתה המטרה הבסיסית שלהם".

"בסופו של דבר, טראמפ קבע כי תקיפה משולבת עם ישראל תקטין באופן משמעותי את הסיכון לחיי אמריקנים שעלול להיווצר כתוצאה ממכת הפתיחה נגד משטר הטרור האיראני, ובמקביל תטפל באיום המיידי על האינטרסים הביטחוניים הלאומיים של ארה"ב - וזו הסיבה שפתח במבצע העצום הזה".

בסיכום דבריה לויט התייחסה גם לטענות של קנט על כך שישראל עודדה את טראמפ להצטרף לתקיפה באיראן, כשאמרה כי "הטענה האבסורדית לפיה הנשיא טראמפ קיבל החלטה זו על סמך השפעתם של אחרים, אפילו מדינות זרות, היא גם מעליבה וגם מגוחכת. הוא היה עקבי להפליא ואמר במשך עשרות שנים שאיראן לעולם לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני".