"זה מחזיר אותי לפציעה": עמרי מתפרק לאחר המשימה הקשה במירוץ

בהצצה לפרק של "המירוץ למיליון", האחים עמרי ואיתי חוזרים לפיצוץ ביניהם מהמשימה המתישה במקאו. עמרי חושף כיצד הרגעים הללו מחזירים אותו לתקופה הקשה שלאחר הפציעה, ומדבר על הקשר הקרוב עם אחיו שמלווה אותו לאורך כל הדרך

בהצצה לפרק של "המירוץ למיליון" שישודר הערב בקשת 12, האחים עמרי ואיתי חוזרים לרגע המתוח ביניהם מהפרק הקודם - ומשתפים בכנות על מה שהוביל לפיצוץ ועל הקשר המורכב ביניהם.

המשימה שהובילה למשבר

בפרק האחרון התמודדו השניים עם משימת קרקס מאתגרת במיוחד במקאו, במסגרתה נדרשו לסובב עשר צלחות בו-זמנית תוך תיאום מדויק. כל טעות קטנה הובילה להתחלה מחדש - מה שהפך את המשימה למתישה במיוחד.

התסכול הלך והצטבר, ובשלב מסוים גם התפרץ. "מה זה העצבים האלה? אני לא מבין", אמר איתי במהלך המשימה. "אני שרץ את זה פה, אוכל את החיים - מה אתה מתחרפן?"

השניים תיארו את התחושה כחסרת מוצא: "זה סיזיפי - כל פעם אתה מתחיל ואז הכול נופל וחוזר לאפס".

השיחה שאחרי: לקיחת אחריות

בהצצה לפרק שישודר הערב, האחים מתיישבים לדבר על מה שקרה ביניהם. איתי משתף את התחושה שלו מההתנהלות: "כשאני אומר לך 'אחי מה הקטע', אתה מתחרפן עליי ואומר שאני מתבכיין".

עמרי לא מתחמק, ומגיב בצורה מפויסת: "קיבלתי אחי, למדתי את הטעות שלי. אני סותם את הפה. 100%, טעות שלי".

עמרי ואיתי במהלך משימת הקרקס

"זה מחזיר אותי לפציעה"

בהמשך השיחה, עמרי חושף רובד עמוק יותר. לדבריו, הסיטואציה מול אחיו מחזירה אותו לתקופה הקשה שלאחר הפציעה שעבר במהלך שירותו כלוחם וקצין בסיירת צנחנים, בה איבד את רגלו.

"ההרגשה הזאת מחזירה אותי אחורה, לחודשים הראשונים אחרי הפציעה. אני מלא בזעם, מלא בתסכול, מלא בכאב - וזה יוצא עליו".

הקרבה שמביאה לעימותים

עמרי מסביר כי דווקא הקרבה הגדולה בין השניים היא זו שמביאה גם לעימותים:

"בסוף, הבן אדם שהכי קרוב אליי הוא בחיכוך הכי גבוה איתי".

עם זאת, הוא מדגיש עד כמה אחיו מהווה עבורו מקור כוח: "הבן אדם שהכי עושה בשבילך והכי רוצה בטובתך, גם אם לפעמים זה קשה, הוא אף פעם לא משחרר. הוא תמיד שם בשבילי".

ברגע מרגש במיוחד הוא מוסיף: "זה העוגן שלי. אף פעם אין לי תחשוה שאני לבד".

מסתכלים קדימה

למרות הפיצוץ, האחים בוחרים לסיים את השיחה באופטימיות ובמבט קדימה: "בוא נשים איפוס. הזוג הכי טוב כאן לא נמדד במשימות שתפורות עליו - אלא דווקא בקשות. אנחנו עוד נעלה למעלה חזרה".

עבור עמרי, הרגעים הללו הם הרבה מעבר למשימה במירוץ - הם משקפים את ההתמודדות היומיומית מאז הפציעה, ובעיקר את החודשים הראשונים והמורכבים שלאחריה, כשאיתי נמצא לצידו לאורך כל הדרך.