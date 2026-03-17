אובך, סופות חול, גשם ושטפונות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. במהלך הלילה ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז.
תחזית מזג אוויר לימים הקרובים
יום רביעי: תחול עלייה ניכרת נוספת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז וייתכן שם אובך. לקראת שעות הצהריים הרוחות יתחזקו גם בדרום הארץ ושם יתחוללו סופות חול מקומיות. אחר הצהרים יחלו לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. קיים צפי לשיטפונות בנגב, בערבה ובנחלי מדבר יהודה וים המלח. במהלך הלילה הגשמים יחלשו ויתמעטו.
יום חמישי: מעונן עם ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. ירדו ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות. עדיין קיים סיכוי נמוך לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. במרבית אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות.
יום שישי: מעונן חלקית. ירד גשם מדי פעם בצפון הארץ. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי במרכז הארץ. ברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות. צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
