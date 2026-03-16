לקראת מהפך קיצוני; גשם, רוחות ושטפונות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר ביומיים הקרובים יהיה חם מהרגיל, אך ביום חמישי יחול מהפך: תחול צניחה בטמפ' ויירדו גשמים מלווים בסופות רעמים. קיים חשש לשטפוות והצפות.

יום שלישי: בהיר בדרך כלל. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחר הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף.

יום רביעי: תחול עלייה ניכרת נוספת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז וייתכן שם אובך. לקראת שעות הצהריים הרוחות יתחזקו גם בדרום הארץ ושם יתחוללו סופות חול מקומיות. אחר הצהרים יחלו לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. קיים צפי לשיטפונות בנגב, בערבה ובנחלי מדבר יהודה וים המלח. במהלך הלילה הגשמים יחלשו ויתמעטו.

יום חמישי: מעונן עם ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. ירדו ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות. עדיין קיים סיכוי נמוך לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. במרבית אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות.

יום שישי: מעונן חלקית. ירד גשם מדי פעם בצפון הארץ. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי במרכז הארץ. ברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות. בצפון הארץ צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות. במרכז הארץ ובדרומה הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.