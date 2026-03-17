טראמפ נגד נאט"ו: "אנחנו לא צריכים את עזרתו של אף אחד"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב בזעם לסירוב של מדינות נאט"ו להצטרף למבצע ההגנה על מצרי הורמוז: "אנחנו מגנים עליהן, אבל הן לא עושות דבר עבורנו, במיוחד בשעת הצורך"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף היום (שלישי) את בנות הברית בנאט"ו, זאת לאור סירובם להצטרף למבצע צבאי להגנה על מצרי הורמוז. בדבריו טען כי ארה"ב תפעל לבד במידת הצורך ולא זקוקה לסיוע בינלאומי.

"ארה"ב קיבלה הודעה מרוב 'בנות הברית' שלנו בנאט״ו כי הן לא רוצות להיות מעורבות במבצע הצבאי שלנו נגד משטר הטרור של איראן במזרח התיכון - זאת למרות שכמעט כל המדינות הללו תמכו במה שאנחנו עושים, והסכימו שאיראן לא יכולה, בשום צורה, להשיג נשק גרעיני" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social.

"אני לא מופתע מהעמדה שלהן, כי תמיד ראיתי את נאט״ו - שבה אנחנו מוציאים מאות מיליארדי דולרים בשנה כדי להגן על אותן מדינות - כרחוב חד-סטרי" טען. "אנחנו מגנים עליהן, אבל הן לא עושות דבר עבורנו, במיוחד בשעת הצורך".

"למרבה המזל, חיסלנו את הצבא האיראני: הצי שלהם איננו, חיל האוויר שלהם איננו, מערכות ההגנה האווירית והמכ״ם שלהם אינן, ואולי החשוב מכל - המנהיגים שלהם, כמעט בכל הדרגים, אינם עוד. הם כבר לא יאיימו עלינו, על בעלי בריתנו במזרח התיכון או על העולם, שוב!" המשיך הנשיא האמריקני.

לטענת טראמפ, "בשל ההצלחה הצבאית שלנו, איננו 'זקוקים' עוד - ואיננו מעוניינים - בסיוע של מדינות נאט״ו, ומעולם לא היינו! כך גם לגבי יפן, אוסטרליה או דרום קוריאה. למעשה, כנשיא ארצות הברית של אמריקה, המדינה החזקה ביותר בעולם ללא ספק - אנחנו לא צריכים את עזרתו של אף אחד!". את דבריו סיכם במשפט שהפך לסימן ההיכר בציוציו: "תודה על תשומת הלב לנושא זה!".