החיסול הדרמטי: צה"ל תקף עשרות אנשי משמרות המהפכה

צה"ל תקף היום עמדות של יחידת הבסיג' וחיסל אנשי משמרות המהפכה. מוקדם יותר, חוסל מפקד היחידה

דובר צה״ל מסר כעת (שלישי) כי לאחר חיסולו של מפקד יחידת הבסיג': צה"ל תוקף בשעות האחרונות עמדות של יחידת הבסיג' שנפרסו ברחבי טהרן

נזכיר כי מוקדם יותר היום, דובר צה"ל אישר כי צה"ל חיסל את ע׳לאם רצ׳א סלימאני, מפקד יחידת הבסיג׳ - משטרת ביטחון הפנים של המשטר האיראני.

בהודעת צה"ל נכתב: "כוחות הבסיג׳ מהווים חלק מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני.

במסגרת המחאות הפנימיות באיראן, ובפרט בתקופה האחרונה עם התגברותן, כוחות הבסיג׳ בפיקודו של סלימאני הובילו פעולות דיכוי מרכזיות תוך שימוש באלימות קשה, מעצרים נרחבים והפעלת כוח נגד מפגינים אזרחיים.

חיסולו של סלימאני מתווסף לעשרות מפקדים בכירים מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני שחוסלו לאורך המבצע, ומהווה פגיעה קשה נוספת במערכי הפיקוד והשליטה הביטחוניים של המשטר. צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד מפקדי משטר הטרור האיראני".



