נתניהו יכול לנשום: הדיון בבג"ץ על פיטורי בן גביר - נדחה

בית המשפט העליון דחה היום (שלישי) את הדיון בפיטורי השר בן גביר. הדיון החדש נקבע לתאריך ה-15.4.

נזכיר כי ראש הממשלה נתניהו, ביקש אמש מבג"ץ לדחות את הדיון בעקבות המלחמה. הוא הוסיף ושיגר עקיצה כי אין זה בכלל בסמכותו של בית המשפט לדון בכך מלכתחילה.

בהחלטת בג"ץ נמסר: "יש להצר על המועד המאוחר שבו הוגשה הבקשה, בפרט בשים לב לחלוף הזמן מאז ניתן הצו על-תנאי ומאז הוגשו העתירות.

במכלול הנסיבות, לאחר שנתנו דעתנו לעמדות הצדדים, מבלי להמעיט ממשקלן של הטענות שהועלו על ידי העותרים מזה והיועצת המשפטית לממשלה מזה, ובהינתן אילוצי התקופה על רקע המצב הביטחוני - מצאנו להיעתר לבקשה באופן חלקי.

לפיכך, המועד להגשת תצהירי התשובה שטרם הוגשו יוארך עד ליום 12.4.2026 בשעה 09:00".