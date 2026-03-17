גדעון סער במתקפה חסרת תקדים נגד היועמ"שית

שר החוץ גדעון סער, ‏התייחס היום (שלישי) להחלטת בג"ץ לדחות את הדיון בעניין פיטורי השן בן גביר.

בדבריו הוא אמר: "בית המשפט העליון עשה שירות חשוב למדינה כשדחה - בניגוד לעמדת ״היועצת המשפטית לממשלה״ - את מועד הדיון בניסיונה ההזוי לכפות על ראש הממשלה לפטר שר בממשלתו.

מלכתחילה היה זה נסיון פלישה מסוכן לתחום הפוליטי המובהק. ההתעקשות לכפות על בית המשפט את הדיון בעיצומה של מלחמה היה בבחינת הוספת חטא על פשע, מלווה בקהות חושים מטרידה.



‏אני מקווה שבית המשפט יעמוד גם בהמשך מול הניסיונות המכוונים והשיטתיים של ״היועצת״ להכניס את ישראל למשבר חוקתי שאחריתו מי ישורנו".