פאנליסט ערוץ 14 בהצהרה מפתיעה: "זאת טעות קשה"

פאנליסט הפטריוטים ופרשן ערוץ 14 יקי אדמקר, התייחס היום (שלישי) לעצומה הקוראת להטיל סנקציות נגד הנשיא יצחק עמית והיועמ"שית, ואמר שהוא מתנגד לכך.

בדבריו הוא כתב: "‏במערכת המשפט בישראל צריך לטפל דחוף. אנחנו. לא אף אחד אחר. ‏ראשיה חצו קווים אדומים, והרחיבו את גבולות סמכותה אל מעבר למה שנתפס כפרשנות שיפוטית רגילה לטובת התערבות ישירה בניהול ענייני המדינה. לא ייתכן שהעם הולך ומצביע לנתניהו, סמוטריץ׳ ובן גביר ומקבל במקום את יצחק עמית וגלי בהרב מיארה כפוליטיקאים בגלימות שחורות נגד צד אחד בלבד.

‏אני מעריך, אוהב ומכבד את פרופ׳ משה כהן אליה אבל מתנגד לעצומה שלו להטיל סנקציות אמריקאיות נגד יצחק עמית וגלי בהרב מיארה התנגדות נחרצת. אנחנו צריכים וחייבים לטפל בהשתלטות של בג״ץ ואנשי הפרקליטות על ניהול המדינה. להחזיר את הקול לעם. אבל אנחנו ולא אף אחד אחר".

עוד הוא כתב: "‏לערב את טראמפ? את הממשל האמריקאי? זאת טעות קשה מבחינה יהודית. אסור לנו כיהודים לשכנע את הגויים לפעול נגד יהודים אחרים ויהיו גרועים ככל שיהיו. ‏עולה הטענה לפיה ״הקפלניסטים עשו בדיוק אותו דבר, הם ביקשו מביידן לעצור את הרפורמה המשפטית״. נו. אם הם עשו דבר רע, גם הימין צריך?

‏בהיסטוריה היהודית ידוע שכל פנייה לאומות העולם להתערבות פנימית בעם ישראל הובילה לגלות ואסון. למשל: ישמעאל בן נתניה רצה את השליטה של גדליה בן אחיקם ופנה לממלכת עמון שתעזור לרצוח את גדליה, צעד שהוביל לסיום שארית הפליטה של היהודים אחרי חורבן בית ראשון".

לסיום הוא הדגיש: "‏ויש עוד דוגמאות רבות. ‏בבעיה הקשה של מערכת המשפט צריך וחובה לטפל. אנחנו. לא אף אחד אחר".