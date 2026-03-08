אחרי הסטטוס שהתריע על תקיפה קרבה: הדובר של הח"כ מסביר

לאחר פרסום הסטטוס שהתריע על תקיפה קרובה ועורר תשומת לב ברשתות החברתיות, דוברו של חבר הכנסת יצחק קרויזר מתייחס לדברים ומבקש להבהיר את הרקע לפרסום

אליאור עזרן, דוברו של חבר הכנסת יצחק קרויזר, הגיב הערב לסערה שהתעוררה סביב הסטטוסים שפרסם ברשתות החברתיות ערב התקיפה באיראן.

בהודעה שפרסם כתב עזרן כי הפרסומים אינם מבוססים על מידע אליו נחשף במסגרת תפקידו. לדבריו, "כמו שכל העוקבים שלי יודעים, אני מעלה באוטומט תכנים שרצים ברשת. הרבה מהם הומור ושמועות, כמובן שום מידע מסוג שנחשפתי אליו".

עוד הוסיף כי לא היה במילואים באותו זמן, וכי לא קיבל מידע מחבר הכנסת יצחק קרויזר. "בטח לא מח״כ קרויזר שבעצמו לא ידע כלום על מועד התקיפה ואני מוכן ללכת להיבדק על כך בפוליגרף", כתב.

עזרן הדגיש כי אילו היה נחשף למידע ביטחוני רגיש לא היה מפרסם אותו. "אני פטריוט ישראלי ומשרת מילואים פעיל, ואילו הייתי באמת נחשף למידע כזה ברור שלא הייתי מפרסם כלום", כתב.

עוד ציין כי מדובר בפרסומים כלליים בלבד כפי שהוא מציין לעיתים לצד הסטטוסים שלו ברשת, והוסיף כי האחריות להבנת התוכן היא על הקוראים.



כאמור,דוברו של חבר הכנסת פרסם סטטוס ערב התקיפה באיראן, בו הוא כתב: "חברים, קיבלתי עכשיו עדכון משמעותי שהלילה תעשו קידוש בממ"ד. שמרו על עצמכם והדקו חגורות, ממריאים".