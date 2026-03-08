הייעוץ המשפטי דורש: לוין יפסול עצמו בעיסוק בחנינת נתניהו

בייעוץ המשפטי לממשלה סבורים כי שר המשפטים מצוי בניגוד עניינים בשל קרבתו לראש הממשלה והעדות שמסר במשפטו, ולכן עליו להעביר את הטיפול בבקשת החנינה לשר אחר

בימים הקרובים צפויה מחלקת החנינות במשרד המשפטים להשלים את הכנת חוות הדעת בעניין בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי ההליך המקובל, לאחר השלמת חוות הדעת היא מועברת לשר המשפטים, אשר נדרש להגיש המלצה לנשיא המדינה בנוגע לבקשה כך פרסם היום (ראשון) עמית סגל.

עם זאת, בייעוץ המשפטי לממשלה גיבשו עמדה שלפיה שר המשפטים יריב לוין צריך לפסול את עצמו מהטיפול בנושא. לטענתם, לוין מצוי בניגוד עניינים בשל היותו חבר במפלגתו של נתניהו, מקורב אליו ואף מי שהעיד במשפטו. בהתאם לעמדה זו, אם חוות הדעת אכן תועבר אליו, יהיה עליו להעביר את הטיפול בבקשת החנינה לשר אחר בממשלה.

גורמים בממשלה טוענים מנגד כי עמדת הייעוץ המשפטי נועדה לאפשר עיכוב של הליך החנינה. לדבריהם, אם לוין יחתום על המלצה לנשיא למרות הטענות לניגוד עניינים, הדבר עלול להביא לעתירות לבג״ץ נגד החתימה, מה שעשוי לעכב את ההליך למשך חודשים.

על רקע ההתפתחויות, מסתמן כי כאשר תועבר חוות הדעת של מחלקת החנינות לשר המשפטים, יידרש לוין לבחון את האפשרות לפסול את עצמו מהטיפול בבקשה ולהעביר את הסמכות לשר אחר בממשלה.