״סיימתי לשתוק״: תביעת ענק נגד מגיש ערוץ 13

‏נוי אליה רוטשטיין, בתו של נצ"מ אבישי מועלם, התייחסה הערב (רביעי) להתנצלות של מגיש ערוץ 13 רביב דרוקר, לאחר שהאחרון תהה כיצד אביה הופיע על מדים לאחר הדחתו, וחזר בו לאחר שהבין כי מועלם חזר למשטרה.

בדבריה היא כתבה ״רביב דרוקר מתנצל בשידור חי אחרי שקיבל אתמול מכתב התראה על הוצאת דיבה. הוא מתנצל על כך ששיקר שנצ"מ אבישי מועלם אינו משרת במשטרה והגיע על מדים לראיון. "טעיתי".

‏רק חשוב לציין שמכתב ההתראה כלל שני סעיפים: התנצלות פומבית בשידור חי באותו היקף. פיצוי כספי בסך של 300 אלף ש״ח בגין הפגיעה בשמו הטוב, השפלתו ברבים והצגתו כמתחזה העובר על החוק״.

נזכיר כי לפני יומיים כתבה רוטשטיין: ״‏רביב דרוקר ״כתב״ חסר בושה ושקרן, הוא וערוץ 13 שוב הוכיחו שהבעיה היא לא חוסר מידע — אלא זלזול באמת ושקר מוחלט.

‏קל מאוד לזרוק אמירות חסרות בסיס, אבל ככה זה שאתה כתב כושל וכשהעובדות מתנגשות בנרטיב — כנראה שהאמת פחות מעניינת. הטענה כאילו נצ״מ אבישי מועלם, אבא שלי לא משרת במשטרת ישראל היא שקר.

‏הוא משרת וימשיך לשרת וכל ניסיון להציג אחרת הוא הטעיה ציבורית במקרה הטוב. עיתונאי שממהר לקבוע עובדות בלי לבדוק אותן, לא נראה חד — אלא פזיז, שמחפש להפיץ רוע ושקר לציבור.

‏מחר על הבוקר תוגש תביעה אישית נגד דרוקר ונגד ערוץ 13 - אנחנו סיימנו לשתוק לשקרים שלכם!!! מבטיחה לך שבבית המשפט העובדות יתקבלו יותר בכבוד ובמקצועיות״.