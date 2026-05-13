שימו לב: אלו הכבישים שייחסמו מחר לתנועה בירושלים

יום ירושלים 2026. משטרת ישראל פרסמה היום את היערכותה לקראת אירועי הענק בעיר.

החל משעות הבוקר המוקדמות של יום חמישי (14.5), יתפרסו אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים ברחבי העיר.

צעדת 'ריקוד הדגלים' המסורתית: הצעדה צפויה להתקיים בתוואי המסורתי, מגן סאקר, דרך מרכז העיר ועד לכותל המערבי דרך שערי העיר העתיקה.

השוטרים ילוו את המשתתפים ויפעלו לוויסות תנועת הולכי הרגל והרכבים, מתוך מטרה לאפשר לכל אדם – ללא הבדל דת או לאום – להגיע ליעדו בבטחה.

אנו קוראים לכלל הציבור להישמע להוראות השוטרים בשטח ולהימנע מגילויי אלימות, פיזית או מילולית, על מנת לשמור על אופיו החגיגי של היום.

הסדרי תנועה ומרקם חיים: כחלק מהמאמץ להקל על תושבי העיר והמבקרים, המשטרה תפעיל מערך הכוונת תנועה דינמי תוך שמירה על צירי מרקם חיים.

החל מהשעה 15:00 יחסמו לתנועה הצירים הבאים: בן צבי (מרופין עד רבין), בצלאל, המלך ג'ורג', אגרון, יצחק קריב, שלמה המלך, דוד המלך, חטיבת ירושלים, צנחנים, הנדסה, מנהרת צה"ל, חיים בר לב (מצומת זקס דרומה), סולטאן סולימאן וציר העופל. הצירים יפתחו בהדרגה עם התקדמות הצעדה.

תחבורה ציבורית: תנוע בצירים חלופיים שסוכמו עם החברות. הרכבת הקלה תפעל במתכונת מצומצמת החל מהשעה 16:00 (מדרום עד תחנה מרכזית, מצפון עד גבעת התחמושת).

הילולת שמואל הנביא: המשטרה תיערך לאבטחת המתפללים והמבקרים בהילולת שמואל הנביא (14-15.5). כביש 436 ייחסם לסירוגין מצומת מינץ להר שמואל בשני הכיוונים. מתחם ההר יהיה סגור לכלי רכב פרטיים והגישה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד.



