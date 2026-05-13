דרמה בצה"ל: נשיא בית הדין הצבאי פורש מתפקידו. זו הסיבה

נשיא בית דין צבאי שנחקר בחשד להטרדה מינית והתנהגות שאינה הולכת - יפרוש מתפקידו ומצה״ל, והתיק הפלילי נגדו ייסגר.
מדובר צה"ל נמסר: "בעקבות החקירה, הקצין פרש מתפקידו כשופט צבאי ומצה"ל. כיוון שהקצין פיצה את נפגע העבירה ועל רקע פרישתו והתחייבותו ליטול אחריות על מעשיו, הורה מי שמונה לצורך העניין כמ״מ סגן הפצ"ר דאז, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) תא״ל (במיל׳) אורי שהם, על העמדתו לדין משמעתי".
נזכיר כי לפני מספר חודשים נפתחה חקירת מצ״ח נגד נשיא של אחד מבתי הדין הצבאים. על שמו הוטל צו איסור פרסום. הקצין נחקר בחשד לעבירות שמוגדרות חמורות, אך נכללות ברף הנמוך של עבירות ההטרדה מינית. כבר בשלב הראשון של בירור החשדות הוא לקח אחריות מלאה. הביע צער על מעשיו ואף בהליך גישור עם המתלוננת, הוא הסכים לפצות אותה. בשל כך החליט לפני כמה חודשים מ״מ הפצ״ר להעמיד את הקצין בדין משמעתי בפני דן יחיד. היום הוא נשפט על ידי סגן הרמטכ״ל האלוף תמיר ידעי. בסיום ההליך המשמעתי הודיע הקצין על פרישתו המיידית מצה״ל.
