דרמה בצה"ל: נשיא בית הדין הצבאי פורש מתפקידו. זו הסיבה

נשיא בית דין צבאי שנחקר בחשד להטרדה מינית והתנהגות שאינה הולכת - יפרוש מתפקידו ומצה״ל, והתיק הפלילי נגדו ייסגר.

מדובר צה"ל נמסר: "בעקבות החקירה, הקצין פרש מתפקידו כשופט צבאי ומצה"ל. כיוון שהקצין פיצה את נפגע העבירה ועל רקע פרישתו והתחייבותו ליטול אחריות על מעשיו, הורה מי שמונה לצורך העניין כמ״מ סגן הפצ"ר דאז, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) תא״ל (במיל׳) אורי שהם, על העמדתו לדין משמעתי".