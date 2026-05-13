כיפות ברזל: הקרע בין החרדים לנתניהו והסקר המפתיע. צפו

הרב לנדו מורה לפזר את הכנסת ומסמן את הקרע בין החרדים לנתניהו הרבה. וגם סקר בלעדי של אתר "סרוגים" וחברת "סופר דאטה" על עמדות המגזר הסרוג אחרי המלחמה עם נתונים מפתיעים. צפו

בפאנל סוער של תוכנית האקטואליה "כיפות ברזל" באתר "סרוגים", דנו המשתתפים בטלטלה שעוברת על הקואליציה בעקבות הודעת הרב לנדו אמש וגם בסקר סרוגים וסופר דאטה שהציג תוצאות מפתיעות לגבי הדמויות שיאיישו את הרשימה בבחירות הקרובות.

כיפות ברזל עם סקר סרוגים לאחרי המלחמה

דרמה פוליטית ב"כיפות ברזל": האם ברית החרדים ונתניהו הגיעה לסופה?

בעקבות דבריו החריפים של ראש הישיבה הגר"ד לנדו נגד ראש הממשלה נתניהו, לצד חשיפת נתוני סקר בלעדי של אתר "סרוגים" וחברת "סופר דאטה" על עמדות הציבור הדתי-לאומי בזמן המלחמה.

הקרע החרדי: "אין לנו אמון בראש הממשלה"

הדיון נפתח בהצהרתו הדרמטית של מנהיג הזרם הליטאי, הרב דוב לנדו כי החרדים צריכים לתמוך בפיזור הכנסת, שאין לו אמון בנתניהו וכי הגוש לא קיים עוד.

ישי כהן, פרשן "כיכר השבת", הסביר כי לא מדובר רק באיום פוליטי, אלא בשבר עמוק: "האירוע הדרמטי אתמול זה הטקסטים שיצאו מפיו של מרן ראש הישיבה הרב דוב לנדו, שהוא אומר: 'נתניהו שקרן, לא מאמין לו, גם אם הוא יגיד לי אחד ועוד אחד זה שתיים אני לא אסמוך עליו'".

כהן הוסיף כי הרב לנדו כתב בכתב ידו: "אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו. כל מיני דיבורים על 'גוש' אינם קיימים יותר".

לדברי כהן, המשמעות היא פתיחת דלת לשיתוף פעולה עם האופוזיציה ביום שאחרי הבחירות: "הרב לנדו אתמול פתח את הדלת לשיתוף פעולה עם האופוזיציה... אם החרדים משיגים בלי נתניהו 61... החרדים ילכו עם נתניהו עם תנאי - שחוק הגיוס יעבור לפני התקציב. אבל אם אין לנתניהו 61 עם החרדים, האם הרבנים יתנו לחרדים את האופציה ללכת עם ממשלת מרכז-שמאל? אני חושב שקיבלנו את התשובה אתמול מהרב לנדו שהתשובה היא כן".

אבי וידרמן, יועץ אסטרטגי, הגיב בציניות לשינוי המגמה: "אני רוצה לאחל לרב לנדו בוקר טוב. הוא באמת קם בבוקר וגילה שנתניהו שקרן? אנחנו יודעים את זה כבר 20 שנה".

יואלי הזכיר כי סמוטריץ' כינה את נתניהו "שקרן בן שקרן" ובכל זאת ישב אצלו בממשלה ואפילו הצליח לקדם דברים, כך שדיבורים לחוד ומעשים לחוד.

סקר סרוגים: התפילות ונתניהו תרמו למלחמה

במהלך התוכנית הוצגו נתונים מרתקים מסקר שנערך בקרב קוראי אתר "סרוגים". בשאלה "מי תרם הכי הרבה למלחמה", התוצאות הפתיעו: ראש הממשלה קיבל 27%, בעוד שהתפילות הגיעו למקום השני עם 25%.

אריה יואלי ציין את הייחודיות של הנתון: "מי שדיבר על תפילות הוא בעצם לא הצבא ולא ראש הממשלה... זו נקודה מעניינת כי זה לא ציבור חרדי, זה ציבור סרוג. הולכים ישר עם התפילות קודם".

ישי כהן הוסיף כי מדובר במגמה רחבה יותר של התקרבות ליהדות מאז השבעה באוקטובר: "אתה רואה מאז השבעה באוקטובר באמת עם ישראל זז ימינה... גם בהשקפה האידיאולוגית פוליטית שלו וגם בהשקפה הדתית שלו... יש מגמה עולמית היום של חוזרים לאמונה".

בנוגע לתפקוד משרדי הממשלה, משרד הביטחון מוביל עם 34%, ואחריו משרד האוצר עם 23%. בפאנל החמיאו לשר האוצר סמוטריץ': "הציון לאוצר מעיד המון על סמוטריץ', כי דווקא בדרך כלל ברגעים האלה יש הרבה ביקורת על האוצר... אלו ציונים יפים מאוד וזה בהחלט תעודת כבוד לסמוטריץ'".

מנגד, משרד החינוך דורג במקום האחרון, נתון שאיזק הגדיר כ"סיפור עצוב".

היום שאחרי נתניהו בליכוד: ההפתעה של אלי כהן וינון מגל

הסקר בדק גם מי המועמד המועדף להנהגת הליכוד ביום שאחרי נתניהו. בקרב מצביעי הליכוד, השר אלי כהן זינק למקום הראשון עם 22%, עוקף אפילו את יריב לוין וישראל כ"ץ עם 21% כל אחד.

אבי וידרמן הגדיר זאת כדרמה: "העובדה שאלי כהן מופיע פה ב-22% בקרב מצביעי הליכוד... זאת סנסציה לא פחות מזה. זאת כותרת גדולה מאוד".

אריה יואלי הסביר את סוד הצלחתו של כהן: "הוא יודע לעבוד בתוך השטח הליכודי והוא גם לא אחד ששלף סכינים... הוא תמיד מתבטא בצורה מאוד ממלכתית ומתרחק מכל קטטה".

נתון מפתיע נוסף היה כניסתו של איש התקשורת ינון מגל למשאל, עם 16% תמיכה בקרב מצביעי הליכוד. וידרמן ציין: "אם אני צריך לשים את הכסף שלי... אני שם פה על יינון מגל, כי עם כניסה כזאת מפתיעה, יש פה פוטנציאל טוב".

סערת "אסיר עולם התורה" בתאילנד וחוק הגיוס

בפינת "ציוץ השבוע", דנו המשתתפים בתמונה שהופצה של צעיר חרדי שנעצר בעבר על רקע חוק הגיוס והוצג כ"אסיר עולם התורה", כשהוא נופש בתאילנד. נתנאל איזק לא הצליח לעצור את צחוקו (ראו בכתבה נפרדת)

ישי כהן ביקש להעמיד דברים על דיוקם: "לא ש"ס, לא דגל התורה ולא אגודת ישראל הפכו אותו לאסיר עולם התורה... הם בזמן אמת ידעו שלא מדובר לא באברך ולא בתלמיד ישיבה, לא הסכימו להילחם עליו... מי שעשה את המהומות אלו הפלג הקיצוני".

הדיון התפתח לוויכוח סוער על נטל הגיוס. אריה יואלי ביטא את כאב המגזר הדתי-לאומי:

"אני רוצה תשובה בשביל האחים שלי ש-500 יום במילואים, משפחה קורסת... והבטלן הזה, ולרב לנדו זה לא אכפת? זה לא אכפת שהציבור קורס?!

ישי כהן השיב בכנות: "האי-אמון שיש לך במגזר החרדי, אני יכול להבין אותו... ביום ראשון בבוקר [אחרי שמחת תורה] הייתה לי שיחה עם אחד מראשי המפלגות החרדיות, אמרתי לו: 'בואו נגייס 5,000 חרדים, נפתח חטיבות מהירות... אתה תקנה אמון של הציבור'. הוא אמר לי: 'לא, אין סיכוי'. לפני שנה הוא אמר לי: 'אתה זוכר את השיחה ההיא? זו הייתה טעות'".

יואלי סיכם: חברי הכנסת החרדים, צפו בכיפות ברזל, אני וישי כהן נותנים עצות טובות.

צל"ש וטרש: מהאירוויזיון ועד שומר חומות

לסיום, העניקו חברי הפאנל את הצל"שים והטרשים שלהם: