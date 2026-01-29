בעקבות הדיווחים הפלסטינים על תקיפה ישראלית במחנה הפליטים שבדרום רצועת עזה, דובר צה"ל הבהיר כי הכוחות תקפו מחבל חמאס שתכנן פיגוע: "היווה איום מיידי על כוחות צה"ל – ולכן הותקף באופן ממוקד"

לאחר שכלי התקשורת הפלסטינים דיווחו על תקיפה ישראלית במחנה הפליטים אלמוואסי שבדרום רצועת עזה, דובר צה"ל אישר כעת (חמישי) כי הכוחות תקפו מחבל חמאס אשר "תכנן לבצע מתווה טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום רצועת עזה בטווח זמן המיידי".

"המחבל היווה איום מיידי על כוחות צה"ל ולכן הותקף באופן ממוקד להסרת האיום" הבהירו בהודעה הישראלית. עוד נאמר כי "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף".

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".