התאומים גדלו: סיפורה של הקומדיה שכבשה את הילדים ב-2005

בלי ריצה בלובי, אבל עם המון חוצפה: הסיפור שלא סופר על הסדרה ששינתה את חוקי המשחק בערוץ דיסני, והעובדות המפתיעות על מה שבאמת קרה מאחורי הקלעים של הסוויטה בקומה ה-23. גם בישראל היו לא מעט ילדים שגדלו עליה

ב-18 במרץ 2005, דלתות המעלית של מלון "טיפטון" נפתחו לראשונה, ושינו את פני הטלוויזיה לילדים. הסדרה של דיסני, "החיים היפים של זאק וקודי", לא רק הציגה לעולם את התאומים דילן וקול ספראוס, אלא יצרה עולם שלם שבו הלובי הוא מגרש משחקים והחוקים הם רק המלצה (אלא אם אתם מר מוסבי).

מלון בוסטוני, אולפן הוליוודי

בעוד שצילומי החוץ המפוארים הציגו את מלון Fairmont Copley Plaza האמיתי בבוסטון (שהפך מאז למוקד עלייה לרגל למעריצים), כל הבלגן התרחש למעשה באולפנים בלוס אנג'לס. שם, הכימיה בין האחים ספראוס – שקול (קודי) הוא הצעיר מביניהם ב-15 דקות – הייתה כל כך חזקה, שהתסריט שונה במיוחד כדי להתאים לאישיות המגובשת שלהם.

הליהוקים שכמעט נראו אחרת

מאחורי הקלעים, מפת הדרכים של הסדרה יכלה להיות שונה לגמרי:

חילופי תפקידים: אשלי טיסדייל נבחנה במקור לתפקיד היורשת המפונקת לונדון טיפטון, אך המפיקים זיהו בה את ה"פלפל" המתאים דווקא למאדי, נערת הממתקים החריפה.

ההפתעה של לונדון: ברנדה סונג (לונדון) הייתה אמורה להיות דמות משנית, אך הדמות – שהיא פארודיה מוצהרת על פאריס הילטון (שתי ערים אירופאיות, שתי אימפריות מלונאות) – הפכה ללב הפועם של הסדרה.



האיש עם ה"סטופר": מר מוסבי

אי אפשר לדבר על הסדרה בלי פיל לואיס. השחקן, שהביא איתו ניסיון קומדי רב, אלתר רבות מהתגובות המוגזמות של מר מוסבי. הצעקה המפורסמת שלו, "אין ריצה בלובי!", הפכה למשפט מפתח שרודף דור שלם של ילדים עד היום.

המורשת: מהלובי לחלל (ולריברדייל)

הסדרה לא הסתפקה רק בלובי; היא הייתה חלוצה במושג ה"קרוס-אובר" כשאיחדה בין עולמות "האנה מונטנה" ו"כל כך רייבן" בפרק היסטורי. היא הולידה סדרת בת על ספינת תענוגות, סרט באורך מלא, ושימשה מקפצה לקריירות בוגרות – מדילן שהפך לאיש עסקים ועד קול שהפך לכוכב "ריברדייל".

21 שנים אחרי, מלון טיפטון נשאר המקום שכולנו עדיין חולמים לבצע בו "צ'ק-אין".