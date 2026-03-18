היום ה-19 למלחמה: משרד החינוך בבשורה אדירה לתלמידים

שר החינוך יואב קיש הציג היום (ד') מתווה הקלות נרחב בבחינות הבגרות, שנועד לתת מענה לפגיעה ברציפות הלמידה מאז פרוץ המלחמה. המתווה החדש מבקש לאזן בין המציאות המאתגרת בשטח לבין השמירה על ערכה של תעודת הבגרות ככרטיס כניסה לאקדמיה ולצה"ל, והוא יחול על כלל התלמידים ברחבי הארץ ובכל שכבות הגיל.

במרכז התוכנית עומדת הפחתה משמעותית של כ-20% מהחומר הנלמד בכל מקצוע, שתתבצע באמצעות הרחבת אפשרויות הבחירה בבחינות עצמן. בנוסף, כלל התלמידים יזכו לתוספת זמן של כ-15% בכל בחינות הבגרות. שינוי דרמטי נוסף נוגע לבחינות ה"אווטאר" בעל פה באנגלית ובשפות, שיבוטלו ובמקומן יינתן ציון המבוסס על הערכה פנימית של בית הספר. כמו כן, בחינות ההסמכה לטכנאים והנדסאים יידחו למועד מאוחר יותר כדי להפחית את העומס על התלמידים.

השר קיש הדגיש כי המתווה נבנה מתוך הסתכלות מפוכחת על מה שנלמד בפועל בצל האזעקות והלמידה מרחוק. לדבריו, במידה ולא תתאפשר חזרה ללמידה פרונטלית בבתי הספר גם לאחר חופשת הפסח, המשרד יבחן מחדש את כל נושא הבגרויות וייערך להרחבת מעגל ההקלות בהתאם להתפתחות המצב הביטחוני.

במשרד החינוך מציינים כי פירוט ההתאמות המדויק לכל מקצוע יפורסם עד ליום שלישי הקרוב, במטרה לאפשר לתלמידים ולצוותי ההוראה לצאת לחופשת הפסח כשהם יודעים בדיוק מה מצופה מהם. במקביל, נבחנת האפשרות לדחיית מועדי הבחינות, והחלטה סופית בנושא תתקבל בהמשך בתיאום עם גורמי המקצוע והאקדמיה. במשרד הוסיפו כי מתקיים תהליך חשיבה נפרד בנוגע למתן הקלות נוספות עבור תלמידים ביישובי קו העימות שנפגעו ישירות מהלחימה בצפון.