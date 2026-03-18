פמיניזם אמיתי לא מחליט לנשים אם לכסות את הראש | דעה

סרטון ה-AI של נאור נרקיס, שבו הוסרו כיסויי ראש מפוליטיקאיות דתיות, מוצג כשחרור - אך עבור רבות מדובר במחיקה של זהות ובחירה | טור דעה מאת אהובה יצחק עמרם, יועצת ראש העיר אשדוד לקידום שוויון מגדרי

בימים האחרונים הופץ סרטון מקומם שבו נראות נבחרות ציבור דתיות כשהן חושפות את כיסוי ראשן באמצעות בינה מלאכותית. המסר ברור: הכיסוי הוא כפייה, ועצם ההסרה - שחרור.

אני, שגדלתי בבית דתי, יודעת שהמציאות היא אחרת.

אמא שלי כיסתה את שיערה יום ולילה. לא מתוך פחד, לא מתוך כפייה. אמא שלי, שהייתה אישה עצמאית, אסרטיבית ומנהיגה, כיסתה את שיערה מתוך אמונה דתית, זהות אישית וחברתית - ומתוך בחירה עמוקה.

גם היום, במשפחה שלי - דודות, גיסתי, כלתי, חברות ונשים רבות שאני מכירה, מכסות את שיערן. כל אחת בדרכה: מטפחת, סרט או פאה. לא רק שזה לא עול, עבור רבות מהן זה גם ביטוי אישי, אסתטי, ואפילו מקור לגאווה.

ולכן, כשמישהו לוקח נשים אמיתיות, מסיר מהן דיגיטלית את כיסוי הראש בלי רשותן, ומכריז שזהו שחרור - צריך להעמיד אותו על טעותו ולומר את האמת על הסרטון: זה לא שחרור, זהו ניסיון למחוק זהות, אמונה, ובעיקר - מחיקה של בחירה.

אהובה יצחק עמרם, יועצת ראש העיר אשדוד לקידום שוויון מגדרי צילום: ללא

שיח מגדרי מעוות

יש כאן בעיה עמוקה יותר: בעיה של שיח מגדרי מעוות. שוויון מגדרי אמיתי מתחיל במקום אחד, הכרה בכך שנשים הן סובייקט, לא אובייקט - שיש להן קול, רצון ושיקול דעת.

כאשר גבר, או כל יוצר אחר, קובע עבור נשים דתיות שהן "זקוקות להצלה", הוא למעשה עושה בדיוק את מה שהוא מתיימר לבקר. הוא פטרנליסט שחושב שהוא יודע טוב יותר, שמחליט עבור נשים מה טוב להן, כאילו הן אינן מבינות או מסוגלות לבחור בעצמן.

זאת לא דאגה - זאת התנשאות, במסווה של נאורות עטופה בסיסמאות של חופש.

לא כל כיסוי הוא כפייה

האם ישנם מצבים של כפייה ואילוץ נשים לכסות את ראשן? ייתכן. אבל להפוך ציבור שלם של נשים דתיות לחשוכות, כנועות וחסרות בחירה - זאת לא ביקורת, זאת הכללה פוגענית.

וההשוואה לנשים באיראן? לא רק שהיא שטות ושגיאה מרה, אלא גם מקוממת ומכעיסה. בעוד שבאיראן, במשטר דיקטטורי, נשים נאבקות על הזכות הבסיסית לבחור איך להתלבש ואיך לחיות - כאן, במדינה וביהדות בדרך כלל, נשים בוחרות מתוך רצון חופשי; יש להן שיקול דעת וקול.

והבחירה הזו - גם אם היא דתית, גם אם היא לא מתיישבת עם תפיסת עולם חילונית, ראויה לפתיחות, להכלה ולכבוד.

כיסוי ראש. צילום: (חן לאופולד/ פלאש90)

חופש אמיתי נמדד בבחירה

שוויון מגדרי אינו אומר להחליט עבור נשים איך להתלבש ומהי הדרך עבורן לחופש, לעצמאות פיזית, תודעתית ואמונית. כי חופש אמיתי לא נמדד בכמה חשפת, אלא בכמה בחרת לכסות.

ומי שמדבר בשם נשים - מוטב שיתחיל בלשמוע אותן.