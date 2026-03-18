שתול בבית הלבן? הבכיר שהתפטר יתראיין לטאקר קרלסון

ג'ו קנט, הפקיד שהתפטר מהבית הלבן במחאה על המלחמה באיראן, כבר סגר ראיונות עם שורה של משפיענים אנטישמיים ואנטי-ישראלים, במה שמתואר כמהלך מתוכנן של מתנגדי מדיניות טראמפ בבית הלבן

ג' קנט, ראש תחום ביטחון הפנים ומניעת הטרור במזכירות המודיעין של הבית הלבן, התפטר אמש במפתיע, במחאה על המלחמה באיראן, וסגר סיבוב הופעות אנטישמי תוך פעות מיממה מאז עזיבתו.

במכתב התפטרותו טען קנט כי "איראן לא היוותה איום מיידי או שום סוג אחר של איום כלפינו" ולאחר מכן, פרס שורה של אמירות אנטישמיות ואנטי-ישראליות, וטען כי "הנשיא הוטעה על ידי גורמים בכירים בישראל והתקשורת, שמשכו אותנו בכוח למלחמה הזו" ואף הגדיל וטען שאותו דבר קרה "כאשר ישראל גררה אותנו אל המלחמה בעיראק". קנט הוסיף וטען כי אלמנתו, חיילת בצבא ארה"ב שנהרגה בפיגוע התאבדות של דאע"ש בסוריה בשנת 2019, נהרגה גם היא "במלחמה שיזמה ויצרה וישראל" וכי הוא "לא מוכן לראות עוד צעירים אמריקאים מתים למען ישראל".



דבריו של קנט עוררו סערה של ממש, ותוך זמן קצר, כבר הוכרזו לקנט ראיונות בכל שידורי המשפיענים האנטישמיים המובילים בארה"ב, ביניהם טאקר קרלסון, ככל הנראה הקול המוביל של הימין הקיצוני-בדלני-אנטישמי בארה"ב בעת הנוכחית.

על פי גורמים בבית הלבן, ככל הנראה היה מדובר במהלך מתואם בין קנט וקרלסון, שרק לפני פחות משבועיים ננזף קשות על ידי טראמפ ונזרק מהקואליציה הפוליטית שלו. קנט הוא חלק ממעגלו של טאקר קרלסון, אשר סייע רבות לקריירה של קנט בעבר ואף קידם אותו במירוצו לבית הנבחרים האמריקאי, אשר אותו הפסיד.

קנט, כך על פי גורמים בכירים, הורחק מסביבת הנשיא כבר לפני חודשים רבים, בעקבות סימונו כמדליפן, לאחר שחומרים מסווגים שעברו תחת ידיו הגיעו, באופן לא מפתיע, לשידורים של טאקר קרלסון ואנטישמים נוספים. קנט, למרות תפקידו, לא היה מעורב כלל בתהליכי קבלת ההחלטות סביב איראן בעקבות כך והוא לא היה בבית הלבן כלל כבר שבועות ארוכים.

מקורבים לטראמפ מעריכים שייתכן ונראה מהלכים נוספים שכאלה מצד המעגלים הפנימיים אשר חברו לקרלסון האנטישמי, שכן רבים 'נשתלו' בבית הלבן בניסיון להשפיע על מדיניות החוץ של טראמפ, אך כעת לאחר שנכשלו, ייתכן שאותם מוקשים שנטמנו פשוט יתחילו להתפוצץ במקום לנסות לעשות שימוש במנגנוני הכוח עליהם הם אמונים.