זיהוי והשמדה: יחידת איסוף 869 בפעילות מיוחדת בעומק לבנון

מאז תחילת מבצע ׳שאגת הארי׳ והרחבת הפעילות ההתקפית של צה"ל בשטח לבנון, יחידות האיסוף 869 הפועלת תחת אוגדה 91 בדרום לבנון, מבצעת מעקבים, זיהויים והכוונות של תקיפות אוויריות וכוחות אל מחבלים ויעדי טרור של חיזבאללה בדרום לבנון.

דובר צה"ל

מאז תחילת הפעילות באיראן, והרחבת הפעלת הכוח בדרום לבנון, איתרו וזיהו כוחות היחידה בשטח עשרות רבות של מחבלי חיזבאללה והובילו ישירות לחיסולם בהכוונה ישירה, בנוסף לקחו חלק משמעותי בשחיקת חיזבאללה והשמידו עשרות תשתיות טרור בהן אוחסנו מצבורי אמצעי לחימה, עמדות נ״ט, עמדות תצפית ופירים תת-קרקעיים.