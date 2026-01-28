החלטת המשרד להגנת הסביבה על שינוי ספי רעש ושעות סיום בהופעות בגני יהושע עלולה להביא להפסקה מוחלטת של מופעי ענק בפארק הירקון. מנכ"ל העירייה, מנחם לייבה, פנה למשרד בדרישה לבחינה מחדש

מנכ"ל עיריית תל אביב-יפו, מנחם לייבה, פנה היום למשרד להגנת הסביבה בתגובה לשימוע שנערך לחברת "גני יהושע". ההחלטות המפורטות בשימוע כוללות מגבלות חמורות על פעילות גבעת המופעים בפארק הירקון, שמשמעותן, לדבריו, הפסקה מוחלטת של הופעות בינלאומיות ומופעי ענק של זמרים מובילים בישראל.

"החלטת המשרד להגנת הסביבה לגבי שינוי ספי הרעש ושעות הסיום בהופעות המתקיימות בפארק גני יהושע היא פגיעה חמורה ביכולת לקיים בישראל הופעות גדולות שהציבור נהנה מהן לאורך שנים, ובמעמדה של ישראל כיעד להופעות בין-לאומיות", ציין לייבה במכתבו.

במכתב נכתב כי ספי הרעש ושעות הסיום שנקבעו אינם ישימים מבחינה פיזיקלית, לוגיסטית והנדסית, ואינם מתאימים לאופי מופעים המוניים בשטח פתוח. הדרישות חורגות משמעותית מהמקובל במדינות ה-OECD ומהיכולות הטכנולוגיות הקיימות כיום, ולכן מבטלות בפועל את האפשרות לקיים מופעים לקהל של 40–60 אלף צופים.

"המשמעות הישירה של החלטת המשרד היא פגיעה חמורה ואנושה ביכולת לקיים בישראל הופעות גדולות שהציבור נהנה מהן לאורך שנים, ובמעמדה של ישראל כיעד להופעות בינלאומיות", הוסיף המכתב.

הנושא עולה על רקע תלונות חוזרות מצד תושבים סמוכים, כפי שעלה במקרים קודמים כמו הופעות בפארק הירקון, שגרמו למתיחות בין עיריות תל אביב ורמת גן. עם זאת, ההחלטה הנוכחית של המשרד להגנת הסביבה מייצגת שינוי משמעותי בספי הרעש, שמגבילים את האפשרות להפקות גדולות בשטחים פתוחים.

בסיום המכתב פונה לייבה לשרה להגנת הסביבה בדרישה להתערבות מיידית ולבחינה מחדש של ההחלטה במלואה, לצד גיבוש פתרון מקצועי, מאוזן וישים, המשלב בין צורכי התרבות לבין איכות חיי התושבים.

ההשלכות על תרבות הבילוי בתל אביב עלולות להיות כבדות, שכן גני יהושע משמשים זה שנים כמתחם מרכזי להופעות בקנה מידה גדול, המושכות קהל רחב ומחזקות את מעמדה של ישראל במפת ההופעות העולמית.