בזמן נאומו של רה"מ: אזעקות הופעלו בצפון בעקבות שיגור מאיראן

אזעקות הופעלו במרחבים נרחבים בגליל, בעמקים, באזור המפרץ, הכרמל וקו העימות, והנחה את התושבים להימצא סמוך למרחבים מוגנים עד להודעה חדשה

פיקוד העורף פרסם הערב (חמישי) התרעת היערכות רחבה במיוחד, הכוללת מאות יישובים בצפון הארץ, בהם אזורי הגליל העליון והתחתון, מרכז הגליל, העמקים, המפרץ, הכרמל וקו העימות. בהודעה נמסר כי בדקות הקרובות צפויות להישמע התרעות באזורים אלו, ועל כן התושבים מתבקשים לשפר מיקום למיגון מיטבי, להיכנס למרחבים מוגנים בעת קבלת התרעה ולהישאר בהם עד להודעה חדשה.





על פי הנחיות פיקוד העורף, עם קבלת ההתרעה יש להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו 10 דקות לפחות. הקפידו להישאר בקרבת מיגון, צמצמו תנועה בדרכים והישמעו להוראות מצילות החיים.