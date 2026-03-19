"זלזול באזרחים": המתקפה החריפה של לפיד על הצהרת נתניהו

יו"ר האופוזיציה מותח ביקורת על הפער בין ההצהרות המדיניות לבין המצב בשטח, וטוען כי אזרחי ישראל עדיין נאלצים להתמודד עם ירי מתמשך

יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, הגיב היום (חמישי) להצהרת ראש הממשלה ותקף את דבריו בנוגע לפגיעה ביכולות הטילים של איראן, תוך שהוא מצביע על המשך הירי לעבר ישראל והכניסה למקלטים.

בהודעה שפרסם כתב לפיד: "מר נתניהו, להכריז על 'חיסול תעשיית הטילים האיראנית' כשבדיוק בזמן שאתה מדבר טילים מאיראן משוגרים לעבר ישראל ואזרחי הצפון נכנסים למקלטים, זה זלזול במאמץ וביכולת העמידה של אזרחי ישראל".

עוד הוסיף לפיד כי הפער בין ההצהרות למציאות בשטח בולט במיוחד בזמן אמת, והדגיש כי "בדיוק בזמן שאתה מדבר", אזרחים נאלצים לרוץ למרחבים מוגנים.



נתניהו טוען: לאיראן כבר אין יכולת להעשיר אורניום

לדבריו, עצם השימוש במונחים כמו "חיסול" אינו תואם את המצב בפועל, שבו האיום נמשך והעורף ממשיך להתמודד עם התרעות וירי.

הדברים נאמרו על רקע הצהרת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שטען כי לאחר כ-20 יום של לחימה, איראן איבדה את יכולתה להעשיר אורניום ולייצר טילים בליסטיים.