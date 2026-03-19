היועמ"שית נגד כ"ץ: חשש לשיבוש הליך חקירת ח"כ גוטליב

היועצת המשפטית לממשלה טוענת כי סירוב שר הביטחון לחתום על תעודת חיסיון מעכב את הגשת כתב האישום נגד ח"כ טלי גוטליב בעקבות חשיפת שמו של בעלה של שקמה ברסלר, ומזהירה מפני פגיעה בתקינות ההליך הפלילי וחשש לשימוש לרעה בסמכות

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מתחה ביקורת חריפה על שר הביטחון ישראל כ"ץ בעקבות סירובו לחתום על תעודת חיסיון במסגרת פרשת חברת הכנסת טלי גוטליב. במכתב רשמי שהועבר לשר ציינה כי ההתנהלות "מעוררת חשש כבד לשימוש לרעה בסמכותך", וכי "יש בה לכאורה כדי לשבש הליך פלילי".

בהמשך המכתב הוסיפה היועמ"שית כי מדובר בהתנהלות הפוגעת באופן ישיר בתקינות ההליך, וציינה כי "העיכוב המתמשך בחתימה על תעודת החיסיון מונע את קידום ההליך הפלילי". עוד נכתב כי "מדובר בפגיעה חמורה בשלטון החוק וביכולת רשויות האכיפה למצות את הדין".

ברקע הדברים, בפרשת חברת הכנסת טלי גוטליב התקבלה כבר לפני חודשים החלטה עקרונית להגיש כתב אישום, בעקבות חשיפת שמו של בעלה של שקמה ברסלר, איש שב"כ. החקירה נפתחה לאחר שראש השב"כ לשעבר רונן בר דרש לבדוק חשד להפרת חוק שירות הביטחון הכללי.

לצורך קידום כתב האישום נדרשה חתימתו של שר הביטחון על תעודת חיסיון, מהלך שהוגדר כטכני. עם זאת, החתימה לא בוצעה עד כה, והיועמ"שית עדכנה את השר כי העיכוב מונע את המשך ההליך הפלילי נגד גוטליב.

עוד עולה כי בעקבות הסירוב ביקש שר הביטחון לקיים ישיבה בנושא, ונקבע דיון בהשתתפות נציגי משרד המשפטים, הפרקליטות ומשטרת ישראל. לפי גורמים המעורים בפרטים, הישיבה בוטלה ארבע פעמים.

בסיום מכתבה קראה היועמ"שית לשר לפעול ללא דיחוי, והדגישה כי "יש לאפשר את קידום ההליך הפלילי כסדרו, ללא התערבות או עיכובים שאינם מתחייבים".