מנהיג הח'ותים מאיים: "כל האפשרויות הצבאיות פתוחות"

אל-חות'י מצהיר על מוכנות צבאית מלאה, "כל האפשרויות פתוחות", מביע תמיכה באיראן, ולבנון ותוקף את הממשל האמריקני בטענה לקידום הסלמה באזור

מנהיג החות'ים בתימן, עבד אל-מלכ בדר א-דין אל-חות'י, נשא הערב (חמישי) נאום שבו התייחס להתפתחויות הביטחוניות באזור, והצהיר כי ארגונו רואה עצמו מחויב לעמידה לצד איראן, לבנון ופלסטין, תוך שמירה על מוכנות צבאית בהתאם להתפתחויות בשטח.

לדבריו, "עמדתנו כלפי התוקפנות נגד איראן, לבנון ופלסטין היא עמדה עקרונית", והדגיש כי "כל האפשרויות ברמה הצבאית פתוחות". עוד ציין כי ההסלמה באזור והרחבת העימות הן חלק ממדיניות האויבים, כפי שהוא הגדיר זאת, וכי הדבר ניכר במעקב אחר האירועים.

בהמשך נאומו התייחס אל-חות'י למעורבות האמריקנית, וטען כי בכירים בממשל האמריקני פועלים לקידום תוכניות ציוניות. לדבריו, "שר המלחמה האמריקני פועל באופן מפורש ורציני למימוש התוכנית הציונית", והוסיף כי ישנם גורמים אמריקנים שמציגים תפיסות אלה גם בפני חיילים.



נתניהו טוען: לאיראן כבר אין יכולת להעשיר אורניום

עוד טען כי ההרכב בממשל טראמפ כולל גורמים המזוהים, לדבריו, עם תפיסות ציוניות, והאשים את בכירי הממשל בעוינות כלפי האסלאם והמוסלמים. בתוך כך ציין כי אותם גורמים אף תומכים, לטענתו, בהמשך ההסלמה באזור.

בנוגע לאיראן אמר אל-חות'י כי "הרפובליקה האסלאמית בנתה את עצמה כמדינה עצמאית שאינה נכנעת לאויבים", והוסיף כי גם המודל התימני, כפי שהגדיר, פועל בעקביות מול ישראל וארה"ב.

את דבריו חתם בהתייחסות להמשך העימות, וטען כי "האויב ממהר ליישם את תוכניותיו", תוך שהוא מצביע על המשך ההתפתחויות בשטח והאפשרות להחרפת המצב.