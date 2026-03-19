התרעות הופעלו הלילה בשורת יישובים נרחבת, בהם ירושלים, מעלה אדומים, בית שמש, קריית גת, מודיעין, ביתר עילית ויישובים נוספים ביהודה, שומרון, בקעה ולכיש. בחלק מהאזורים זמן ההתגוננות נע בין 30 שניות לדקה וחצי

זוהו שיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו במרכז
פיקוד העורף הפעיל הלילה (חמישי), התרעות במספר גזרות ברחבי הארץ, בהן אזור ירושלים, שפלת יהודה, יהודה, שומרון, בקעת הירדן, ירקון ולכיש. בין היישובים שבהם נשמעו האזעקות, ירושלים על שלל אזוריה, מבשרת ציון, גבעת זאב, מעלה אדומים, ביתר עילית, קריית גת, מודיעין מכבים רעות, בית שמש ויישובים רבים נוספים. זמן ההתרעה השתנה בין האזורים, ונע בין 30 שניות לדקה וחצי.

