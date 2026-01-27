מייה שם הוחזקה בשבי החמאס 54 ימים. בחנוכה השנה כיכבה על הבמות בתפקיד משחק ראשון. יוצאת הריאליטי שני גולדשטיין טוענת שהיא "עקפה" שחקניות אחרות, ולא הייתה צריכה לעשות זאת

מייה שני גולדשטיין, שהתפרסמה בתור משתתפת תוכנית "האח הגדול", הדהימה את הגולשים באינסטגרם באמירה על שורדת השבי מייה שם. במהלך פרק של הפודקאסט "וואלה אישי" של וואלה סלבס למה היא חושבת שמייה שם לא הייתה צריכה לקבל תפקיד בהצגה.

בחנוכה האחרון השתתפה מייה שם בהצגת ילדים "סימבה – מלך החיות". הבשורה ריגשה רבים, שכן מייה שם הייתה בשבי החמאס 54 ימים עד לשחרורה בעסקת חטופים. מי שלא התחברה לליהוק היא הדוגמנית ואושיית הרשת שני גולדשטיין, יוצאת הריאליטי "האח הגדול".

בפודקאסט הסבירה את דעתה גולדשטיין ואמרה: "אני לא חושבת שמייה שם הייתה צריכה לעקוף אלף שחקניות. אפילו לא אותי, אני עוד שים אותי בצד. אלף שחקניות צעירות בגילה שיצאו כרגע מניסן נתיב או יורם לוינשטיין, או אפילו תוכנית ריאליטי."

היא השוותה בין מייה שם, לבין שורדות שבי אחרות, שלדבריה אצלן יש תחושת חובה גדולה יותר לדבר על השבי. "אני מצליחה לראות את ההבדל בין אמילי דמארי ורומי למיה. מרגיש שנגיד אצל האחרים, תחושת החובה לדבר על הדבר הזה והאכפתיות היא לא נגמרת."

כתב "וואלה", מאור בן הרוש", מזכיר כי גם אמילי דמארי עושה פרויקטים בידוריים שלאו דווקא קשורים לתקופת השבי. "אמילי עושה עכשיו 'מחוברים', ואת יודעת, היא גם הפכה להיות איזה… עכשיו היא מאורסת לדניאל עמית, אז זה כן בא… את יודעת, זה לא רק נטו לספר את הסיפור שלה".