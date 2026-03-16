משבר בבית הלבן? לאן נעלם סגן הנשיא ג'יי די ואנס

סגן הנשיא האמריקאי, ג'יי די ואנס, היה עד לא מזמן כוכב התקשורת של הבית הלבן, הסגן הצעיר נשלח תדיר אל דיונים לעומתיים בתקשורת המיינסטרים מטעם הבית הלבן, והופיע באופן כמעט יום יומי בתקשורת האמריקאית. אך מאז תחילת המלחמה עם איראן, כמעט ונעלמו עקבותיו של סגן הנשיא, וגורמים רבים מעלים שאלות לגבי מעמדו בסביבת טראמפ, אשר על פי דיווחים, דועך במהרה.

גורמים בבית הלבן מדווחים על שבר הולך וגובר בין הנשיא טראמפ לבין סגנו, ג'יי די ואנס, על רקע המלחמה באיראן. כאשר על פי דיווחים רבים, ואנס היה מוביל ההתנגדות בבית הלבן לכל פעולה צבאית נגד איראן, ואף ניסה לגבש סביבו מין "גוש חוסם" לפעולה צבאית, שכלל שרים וחברי קבינט זוטרים, כמו מזכירת המודיעין טולסי גאבארד ודמויות נוספות.

ואנס נחשב אל 'בדלן' בכל הקשור אל מדיניות חוץ, על פי מקורביו הוא איננו תומך במעורבות צבאית של ארצות הברית בשום סכסוך שלא קשור אליה ישירות, ותומך בין היתר גם ב'נטישה' של הברית עם אוקראינה, והתעסקות מוגברת בענייני פנים על פני כל עיסוק בנושאי חוץ.

על פי דיווחים התחרות על ההשפעה בנושא הפעולה באיראן, גרמה לקשר בין ואנס וטראמפ להתקרר משמעותית. ואנס נעלם כמעט לחלוטין מהעין הציבורית בארה"ב, והתראיין רק פעם או פעמיים מאז תחילת המלחמה והתחמק מהנשוא כאשר נשאל אם תמך בפעולה.

בזמן פתיחת המלחמה עם איראן, סגן הנשיא כלל לא היה בחברתו של טראמפ, אשר ניהל את מכת הפתיחה מ'חדר מצב' מאולתר באחוזתו הפרטית בפלורידה, יחד עם מזכיר המדינה מרקו רוביו, ומאז אותו יום נראו הנשיא והסגן ביחד רק בטקסי החזרת ארונות קבורה של חיילים שנפלו במלחמה, ולא ברור כלל באיזה מידה אם בכלל יש קשר כעת בין שני הצדדים.

במקביל, שמו של מזכיר המדינה מרקו רוביו הולך לפניו, על פי דיווחים טראמפ רואה בו יותר ויותר בתור יורש אידיאלי ועדיף על פני ואנס, כאשר גם התורמים הרפובליקנים מעדיפים את רוביו על פני ואנס ואף מכינים את הקרקע להרצתו לנשיאות על פני ואנס ב-2028.