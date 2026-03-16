בגלל המלחמה: נדחו שני כנסי הענק של הישיבות הסרוגות

מבצע שאגת הארי היום ה-17. רגע לפני היציאה לבין הזמנים, השנה, האווירה בעולם הישיבות שונה.

בעקבות המצב הביטחוני המתוח, שני אירועי השיא של סוף "זמן חורף" כנס "חיי עולם" ואירוע "אסופות" נדחו למועד שלאחר חופשת הפסח.

​למי שלא מכיר את המפה, מדובר בשני אירועים מרכזיים בישיבות המגזר:

כנס חיי עולם מתקיים מדי שנה בישיבת הר המור ומשתתפים בו בעיקר זרם "ישיבות הקו" תלמידיו של הרב צבי טאו.

ו"אסופות" המזוהה עם הזרם המרכזי בעולם הישיבות הציוני-דתי, ובכל שנה עוסקים בסוגיה בוערת ואקטואלית.

​בזמן שהישיבות מתמודדות עם אתגרי השעה והמלחמה, הדחייה המשותפת מעלה תהייה: האם נכון להמשיך לקיים שני אירועים נפרדים באותו סגנון, או שמא הגיע הזמן לאיחוד כוחות?

​הצורך באחדות המגזר, בפרט בימים אלו, מציף את השאלה האם הפיצול בין הכנסים משרת את הציבור, או שמא הוא משקף את הפיצול הפוליטי והרעיוני שחוצה את עולם הישיבות. האם נראה איחוד של הכנסים בעתיד, או שלא? ימים יגידו.