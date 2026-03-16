שר החינוך באמירה דרמטית: "גם אם זה אחרי פסח"

שר החינוך יואב קיש אמר כעת (שני) כי "לא נחזור ללימודים כל עוד הירי לא יפסק, גם אם זה יימשך אחרי פסח", כך דווח בכאן 11.

על פתיחת מערכת החינוך המיוחד בכל הארץ הוסיף: "זה השלב הבא, מחכים לאישור פיקוד העורף".



מוקדם יותר היום, משרד החינוך פרסם כי למרות האישור לחזרה ללימודים באזורים נרחבים ברחבי הארץ, פחות מחצי מהתלמידים באזורים שאושרו חזרו היום לספסל הלימודים.

על פי הנתונים ביום הראשון של החזרה למידה הפיזית: כ-172 אלף תלמידים חזרו ללמידה במוסדות החינוך – כ-47% מהפוטנציאל באזורים שבהם ניתן לפתוח.