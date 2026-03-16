בסביבת טראמפ מסמנים: רוביו הוא היורש לבחירות 2028

גורמים בכירים במפלגה הרפובליקנית מתרחקים מסגן הנשיא ג'יי די ואנס, שמתגברים הדיווחים על התקררות ביחסים בינו לבין טראמפ, ומסמנים את מרקו רוביו כיורש המוביל שיתמודד לנשיאות ב-2028

עם כל יום שעובר, שעון החול על כהונתו השנייה והאחרונה של טראמפ בבית הלבן, מתרוקן מעט יותר ובמפלגה הרפובליקנית שואלים את עצמם ברצינות מי יעמוד בראש המפלגה בבחירות הבאות לנשיאות. ונראה שהדו קרב שהתרחש מאחורי הקלעים כבר חודשים, הוכרע ברובו.

גורמים מובילים במפלגה הרפובליקנית מדווחים כי בתפנית דרמטית, שיכולה לשנות את פניי העתיד של המפלגה הרפובליקנית בארה"ב, סגן הנשיא ואנס, שנחשב עד לפני חודשים בודדים ליורש הלא מעורער של הנשיא טראמפ, איבד רבות ממשיכתו, במיוחד בקהל הרפובליקני אך גם בקרב אנשיי וסביבת טראמפ.

ואנס, שסומן בהתחלה כפני הדור החדש של השמרנות האמריקאית, התגלה לאורך החודשים האחרונים יותר ויותר כמתנגד למדיניות ליבה שהוביל הנשיא טראמפ, אפילו למלחמה באיראן, בנוסף מתמיד ואנס בידידות לא מוסברת עם המשפיען האנטישמי טאקר קרלסון, שהפך ליריב מושבע של הרפובליקנים.

כעת, גורמים עמוק במפלגה מדווחים כי ההכנות להרצתו של רוביו לנשיאות כבר נמצאות בשלבי הכנה מתקדמים, וכי קבוצות כוח מאחורי הקלעים כבר מכינות קמפיינים למען רוביו ל-2028 ואוספות תרומות מראש, בנוסף לקבלת הסכמתו של טראמפ, שעל פי דיווחים 'נפל' בהתלהבותו מואנס הבדלני.

רוביו הוא אחד מהרפובליקנים הפופולריים ביותר, איש מפלגה מאז תחילת הקריירה הפוליטית שלו, בעוד ואנס דילג מהדמוקרטים לרפובליקנים. ומעבר לכך, רוביו נתפס כיד ימינו של הנשיא בכל הקשור למדיניות חוץ, והוביל את פתיחת המערכה מאיראן איתו מחדר המצב, בעוד סגן הנשיא לא היה כלל עם הנשיא באותו הזמן.

מעבר לכך, רוביו הוא ידיד ישראל מושבע, ניצי בכל הקשור לאיראן והמזרח התיכון, בעוד ואנס מיודד עם גורמים אנטישמיים, דבר שרפובליקנים רבים רואים בו מכת מוות אפשרית למפלגה.