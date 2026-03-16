פצוע קשה בקרית גת: נפגע מרכב כשירד מאוטובוס בזמן אזעקה

הירי לעבר מדינת ישראל הוביל אחר הצהריים (שני) לתאונה קשה בגזרת קרית גת. הולך רגל כבן 50, שירד מאוטובוס בעקבות האזעקה כדי למצוא מרחב מוגן, נפגע מרכב חולף. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב קשה.

הילה טליה רינקוף, חובשת במד"א שהגיעה לזירה, שחזרה: "הבחנו בגבר מעורפל הכרה עם פגיעה רב מערכתית. הנוכחים סיפרו שהוא ירד מהאוטובוס מיד עם הישמע האזעקה ונפגע מהרכב. הרדמנו והנשמנו אותו בשטח לפני הפינוי".

במקביל, בגזרת ירושלים, פונה לבית החולים הדסה הר הצופים גבר בן 42 שנפצע באורח קל. לפי הדיווח, הגבר נגע ברסיס שנפל לאחר יירוט ונכווה בידו. מצבו הוגדר קל והוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בשטח על ידי צוותי מד"א.

במד"א שבים ומדגישים כי בעת הישמע אזעקה בזמן נסיעה, יש לצאת מהרכב בזהירות מירבית ולהתרחק משולי הכביש כדי למנוע סכנת דריסה. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים לא רק מפני רסיסים, אלא גם מפני תאונות דרכים מיותרות.