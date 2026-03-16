לפיד על הטענות נגד היועמ"שית ובג"ץ: "זה לא אותו דבר"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מתח היום (שני) ביקורת נגד הממשלה, על כך שהיא פתחה את הכנסת בכדי לקדם חוקים שאינם חשובים וקשורים למצב הבטחוני.
בתגובה, כתבנו הפוליטי נחום פרי שאל אותו: אתה בא בטענות כלפי הקואליציה שהם עוסקים בפוליטיקה בזמן המלחמה, האם תרצה להעביר מסר דומה ליועמשית ולבג"ץ?
מזכיר שבינואר 2024 בגץ פסלו לראשונה חוק יסוד, ועכשיו היועמ"שית החזירה תשובה שצריך לפסול את בן גביר.
בתגובה השיב לפיד: אני חושב שהיה צריך לשים בצד הכל, אנחנו בזמן מלחמה. יש הבדל, המלחמה בעזה היתה שנתיים וחצי.
בג"ץ דווקא דחה כמה דברים אבל בגלל התארכות המלחמה היו צריכים לחזור לדון.
