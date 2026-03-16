סמוך להר הבית: רסיס נפל במזרח ירושלים

אזעקות הופעלו היום (שני) באזורים נרחבים ברחבי הארץ בעקבות גל שיגורים נוסף מאיראן. נפילות רסיסים במספר זירות באזור בית שמש וירושלים. דיווחים על נפילה במזרח ירושלים, לא רחוק מהר הבית. בן 42 פונה לבית החולים הדסה עין כרם במצב קל עם כוויות ביד.

בקריית גת גבר כבן 50 שירד מהאוטובוס בזמן האזעקה נפצע באופן קשה מרכב חולף.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי משמר הגבול וחבלני המשטרה, עורכים כעת סריקות לאיתור נפילות של פריטי אמל"ח או חלקי יירוט בתחום מחוז ירושלים".

חלק הטיל על גג הבית במזרח ירושלים צילום: כבאות והצלה ארצי

חלק הטיל בתוך הבית במזרח ירושלים צילום: כבאות והצלה ארצי

ממד"א נמסר: "בגזרת ירושלים, חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח הדסה הר הצופים, גבר בן 42 שנגע ברסיס ונכווה בידו במצב קל".

מדובר בגל הרביעי מהבוקר של משטר האייתוללות לעבר מדינת ישראל. הבוקר רסיס נפל בשטח פתוח ליד צפת. גז שעלה מהטיל הוביל לחשש לדליפת חומרים מסוכנים בעיר, אך החשש נשלל.









