הרב שמואל אליהו על פרשת שושנה סטרוק: "לא קיים דבר כזה"

הרב שמואל אליהו התייחס לפרשת שושנה סטרוק ז"ל, ונשאל האם יש בציונות הדתית תופעה של פגיעות טקסיות. כך הוא השיב

רבה של העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו - העוסק בנושא של פגיעות מיניות בציונות הדתית - התייחס לסערת שושנה סטרוק ז"ל, ודחה מכל וכל כי בציונות הדתית קיימת תופעה של פגיעות טקסיות.

בתשובה לשאלה של הרב אליאב תורג'מין, כתב הרב אליהו: "יש לנו בית דין שמטפל בפגיעות מיניות שנים רבות. במשך כל שנות הפעילות של בית הדין טיפלנו במאות פניות. בכל המקרים שטיפלנו לא היה אפילו פעם אחת עדות או הוכחה רצינית לפגיעות מיניות טקסיות של רבנים ו\או אישי ציבור בנשים".

הרב אליהו ציין כי "שאלנו גם את הגופים האחרים שעובדים במניעת פגיעות מיניות וגם הם אומרים בצורה הכי ברורה. לא היה ולא נברא. גם המשטרה שחקרה באינטנסיביות תלונות כאלה הגיעה למסקנה שמדובר בבעיה אחרת. לא בפגיעות מיניות טקסיות".

הרב אליהו מתח ביקורת על הביקורות שמוטחות באורית סטרוק, וכתב: "כמו שיש חובה לבער את התועבה של הפגיעות המיניות, כך יש חובה לבער את העלילות ההכפשות המתועבות הללו. אנחנו לא מקבלים הכפשות על הציבור הלאומי האמוני הענק והצדיק שמסר את נפשו למען עם ישראל וארץ ישראל. חכמינו לימדו אותנו שלשון הרע חמור מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. צריך מאוד להזהר ולא להפיץ את העלילות השפלות הללו. שלא ניתן על כך את הדין. חלילה".