צפו: תיעוד ראשון של כוחותינו מתמרנים קרקעית בדרום לבנון

במסגרת פשיטות ממוקדות בדרום לבנון, איתרו כוחות החטיבה נשק וחומרי הסתה במבנים ששימשו את חיזבאללה: "נמשיך לפעול בעוצמה נגד פגיעה באזרחי ישראל"

כוחות צוות הקרב החטיבתי 401, בפיקוד אוגדה 91, ממשיכים בפעילות מבצעית ענפה בדרום לבנון. במסגרת משימת ההגנה הקדמית, פשטו הלוחמים על תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה במטרה לנטרל איומים על יישובי הצפון.







במהלך הסריקות איתרו הכוחות אמצעי לחימה רבים וחומרי הסתה בתוך מבנה ששימש את פעילי הטרור של הארגון. בנוסף, הכוחות השמידו מחסן אמצעי לחימה מרכזי ששימש את חיזבאללה לביצוע פעולות נגד ישראל.





בצה"ל מבהירים כי הפעילות תימשך בעוצמה ככל שיידרש נגד ארגון הטרור חיזבאללה, הפועל בחסות המשטר האיראני. המשימה המרכזית נותרה מניעת כל פגיעה באזרחי מדינת ישראל והשמדת היכולות ההתקפיות של הארגון בדרום לבנון.