לפיד הגיש אי אמון בממשלה בזמן מלחמה: "לא השארתם לי ברירה"

ראש האופוזיציה הגיש הצעת אי אמון ותקף את הקואליציה על קידום אינטרסים פוליטיים בזמן לחימה: "נלחם במקביל במשמרות המהפכה באיראן ובחוקי ההפיכה"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיש היום (שני) הצעת אי אמון בממשלה במליאת הכנסת, תוך שהוא מטיח ביקורת חריפה על התנהלות הממשלה בעיצומה של המערכה הצבאית. בדבריו האשים לפיד את הקואליציה בעיסוק בצרכים מגזריים ובתקציבים במקום להתמקד בניהול המלחמה.

לפיד הבהיר כי המצב הביטחוני הרגיש לא ימנע מהאופוזיציה לבקר את צעדי הממשלה. "לא רציתי להגיש היום הצעת אי אמון, אך לא השארתם ברירה", אמר לפיד מעל דוכן הכנסת. "כשזה מגיע לאינטרסים שלכם ולכסף המושחת שלכם, המלחמה לא מעניינת לכם את קצה הזרת".

לדברי ראש האופוזיציה, הגשת ההצעה נועדה להבהיר לממשלה כי האופוזיציה עוקבת אחר כל חוק שמקודם בזמן שהציבור נושא בנטל המלחמה. "שמנו את הצעת אי האמון היום כדי שלא תתבלבלו, שלא תחשבו לרגע שלא שמנו לב. אנחנו פה, ועל יש עתיד אפשר לסמוך שלא נוריד מכם את העיניים לרגע. נלחם בכל החוקים הרעים האלה".

בסיום דבריו הדגיש לפיד את היכולת לפעול בשתי החזיתות בו-זמנית: הביטחונית והפרלמנטרית. "אנחנו נעזור למלחמה במשמרות המהפכה באיראן, ואנחנו נלחם בחוקי ההפיכה פה בכנסת. אנחנו יודעים לעשות את שני הדברים במקביל", חתם את נאומו.