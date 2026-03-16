מזעזע: מעל 90% מנשים לא מדווחות על הטרדה מינית

נתונים מטרידים עולים מסקר הביטחון האישי שפרסמה הלמ"ס בו נראה כי רבים מתושבי ישראל לא פונים למשטרה. על פי הנתונים אחוז הדיווח למשטרה על עבירות עומד רק על 20%

רוב מוחלט של הנשים לא מתלוננות על פגיעה מינית.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מפרסת את נתוני סקר הביטחון האישי 2025 בו נראית המגמה כי עיקר הפגיעות בתושבים היא דרך הסייבר (עבירות של התחזות או גניבת פרטים אישיים). על פי הנתונים נפגעו בישראל 953.5 אלף איש בעבירות מסוגים שונים ( 15% מאוכלוסיית בני 20 ומעלה), כשרוב העבירות הן בתחום הסייבר ואלימות:

521.4 אלף (8.2%) נפגעו מעבירות מקוונות כגון גניבת פרטים אישיים דרך אתרי האינטרנט, התחזות ועוד. העבירות השכיחות הן גניבה והפצת מידע עם 39% מהעבירות והתחזות או גניבת זהות (33%).

223.3 אלף איש (3.5%) נפגעו מעבירות של אלימות או איום לאלימות.

חוסר אמון במשטרה?

אחד הנתונים המטרידים ביותר בסקר נוגע ליחסים שבין האזרח למשטרה. בעוד שבעבירות רכוש (גניבת רכב) הדיווח כמעט מלא (92.6%) בשאר העבירות התמונה שונה:

רק 20.1% מכלל הנפגעים בחרו לדווח למשטרה.

בתחום ההטרדות המיניות, שיעור אי-הדיווח מזנק ל-92.6%.

נשים נפגעות יותר מגברים

בחלוקה על פי המינים עיקר נפגעות העבירות הן נשים כ-504 אלף לעומת כ-450 אלף גברים- גם כאן עיקר העבירות הן בתחום הסייבר (עבירות מקוונות).

בעבירות אלימות שיעור הנפגעים בקרב הגברים הוא יותר גבוה כמעט פי 1.5 משיעור הנשים (4.4% לעומת 2.7%), מנגד בתחום הטרדות מיניות שעור הנפגעות מהטרדה מינית היה גבוה כמעט פי 4 משיעור הגברים (3.9% לעומת 0.9%).

גם חוסר האמון במשטרה בנושא מראה את אותותיו כאשר אחוז האי דיווח על עבירות הטרדה מינית עומד על 92.6%.

כאשר נשאלו הנסקרים על תחושת הביטחון שלהם 74.8% ציינו כי הם חשים בטוחים במידה רבה ללכת לבד בחשיכה באזור מגוריהם- שיעור הגברים החשים ביטחון גדול יותר משיעור הנשים 83.9% לעומת 65.8%.

פגיעה בילדים

בקרב הילדים מראים הנתונים כי 71.8 אלף מהילדים דיווחו לפחות פעם אחת על פגיעה בעיקר בתחום האלימות, איום לאלימות ובריונות ברשת/ שיימינג.

חשש מאירועי פשיעה או טרור

20.5% מהנשאלים ציינו כי הם חוששים במידה רבה להיפגע מאירוע של אלימות באזור המגורים, כאשר החשש מלהיפגע מאירוע טרור עולה לכשליש מהנשאלים (33.2%). עוד עולה כי האוכלוסייה היהודית חוששת יותר להיפגע מטרור, מאשר האוכלוסייה הערבית 34.7% לעומת 26.3%.

עבירות בחברה הערבית

כ-94 אלף מהערבים נפגעו בעבירות מסוגים שונים, כאשר הפשיעה בחברה הערבית מתבטאת גם בנתוני הסקר. העבירה השכיחה ביותר בקרב הערבים בישראל היא אלימות או איום באלימות והיא מהווה 2.8% מהמקרים. אחריה נמצאות עבירות של סייבר וגניבות.