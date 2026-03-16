אילה חסון בתגובה ראשונה לדרמה בפרשת ההברחות

העיתונאית פרסמה כי השופטת ששחררה את 15 הנאשמים בפרשת ההברחות לעזה למעצר בית, מתחה ביקורת על השימוש בסעיף 'סיוע לאויב'. חסון מצטטת: "נעשה כאן תקדים לגופם של בני אדם"

העיתונאית אילה חסון חשפה היום (שני) את הדרמה שהתחוללה בבית המשפט העליון סביב שחרורם למעצר בית של 15 הנאשמים בפרשת ההברחות לעזה, בהם איש העסקים בצלאל זיני. לפי הדיווח של חסון, בית המשפט דחה את בקשת הפרקליטות ומתח ביקורת נוקבת על הניסיון לייחס לנאשמים עבירות ביטחוניות חמורות במיוחד.

במרכז הפרסום של חסון עומדת הביקורת של השופטת על השימוש שעשתה הפרקליטות בעבירת "סיוע לאויב בעת מלחמה". חסון מדגישה כי לדעת בית המשפט, מדובר בשימוש חריג בסעיף זה שלא נעשה בו שימוש במקרים דומים בעבר.

"תקדים לגופם של בני אדם"

בפרסום מובא הציטוט של השופטת, לפיו "עד היום לא הוחלה עבירה ייחודית וחמורה זאת בנסיבות (משפטיות כמובן) הדומות לענייננו". חסון מציינת כי השופטת ראתה בכך התנהלות בעייתית מצד התביעה.

לפי חסון, השופטת סיכמה את דבריה בקביעה נחרצת לגבי התנהלות הפרקליטות בתיק: "בקיצור נעשה כאן תקדים לגופם של בני אדם ולא לגופו של עניין".

כזכור, מדובר בתיק שבו הואשמו 15 בני אדם בהברחת ציוד וסחורות לתוך רצועת עזה, אולם החלטת העליון לשחררם למעצר בית, בצירוף הדברים שהביאה חסון, מעלים סימני שאלה סביב חומרת העבירות שיוחסו להם בכתב האישום המקורי.