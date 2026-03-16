היום ה-17 למלחמה: פיקוד העורף בקריאה דחופה לציבור

פיקוד העורף יוצאים היום (שני) בקריאה דחופה לציבור הרחב להימנע מהגעה לזירות נפילה, ומדגישים כי התקהלות במקומות אלו מהווה סכנה חמורה ומיידית לחיי אדם.
על פי הודעת פיקוד העורף, מלבד הפגיעה הראשונית, בזירות הנפילה קיים חשש כבד לירי נוסף למרחב (מטחים חוזרים) וכן להימצאותם של נפלים – חלקי טילים או פצצות שלא התפוצצו – שעלולים להתפוצץ בכל רגע ולגרום לנפגעים בנפש.
אל תפריעו לכוחות הביטחון
מעבר לסכנה הישירה לסקרנים המגיעים לזירות, בפיקוד העורף מציינים כי נוכחות אזרחים במקום מפריעה באופן משמעותי לעבודתם של כוחות הביטחון, המשטרה וצוותי ההצלה, שנדרשים לתת מענה רפואי מהיר ולנטרל איומים בזירה.
נמצאים באזור נפילה? כך תפעלו:
התרחקו מהמקום מיד: אל תנסו לתעד או להתקרב לחלקים שנפלו.
הרחיקו אחרים: מנעו מאנשים נוספים ומסקרנים להתקרב לזירה.
דיווח מיידי: הזעיקו את כוחות הביטחון והמשטרה ודווחו על המיקום המדויק.
בפיקוד העורף שבים ומדגישים: "הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. הישמעות להן היא חובה ולא המלצה".
