הטרור הפלסטיני: מפעל לייצור נשק התגלה ליד חברון

מפעל לייצור נשק שעל פי החשד נועד לייצור אמצעי לחימה אותר בתרקומיא ליד חברון.

המפעל התגלה במסגרת פשיטה שערכו לוחמי מג״ב איו״ש בתרקומיא, בסיוע מידע מודיעיני שהגיע מיחידות יל״פ (יחידה ללוחמה בפשיעה) 'חץ יהודה' ומשטרת תחנת חברון של מחוז ש״י, אגף חקירות ומודיעין מג״ב איו״ש ומודיעין פיקוד המרכז.

במהלך הפשיטה על מבנה ששימש כמפעל לייצור נשק, זיהו הכוחות ארבע מחרטות גדולות. על פי החשד הן שימשו לייצור אמצעי לחימה, וכן במקום נתפסו חלקי נשק. לדברי המשטרה הלוחמים החרימו את המחרטות שהועמסו על גבי משאית לשם המשך טיפול של גורמי הביטחון.

יש לציין כי בנוסף כ-6,000 כדורי תחמושת צה"לית מסוג נתפסו על ידי לוחמי יחידת יואב בסמוך לבית ספר ברהט ובנוסף נשק מסוג M-16, אקדח, מחסניות ותחמושת נתפסו בפעילויות נוספות בפזורה הבדואית סמוך ללקייה וביישוב תל שבע.