בתום הערכת מצב: אלו הנחיות פיקוד העורף המעודכנות

בתום הערכת מצב דובר צה"ל פרשם לפני זמן קצר את מדיניות ההתגוננות המעודכנת של פיקוד העורף

בתום הערכת המצב, פיקוד העורף החליט להאריך את מדיניות ההתגוננות עד ליום רביעי הקרוב.

בהודעת דובר צה"ל נכתב כי מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה ללא שינוי ובתוקף החל מיום שני, 16 במרץ 2026, בשעה 20:00 ועד ליום רביעי, 18 במרץ 2026, בשעה 20:00.

פעילות מצומצמת

להלן ההנחיות לאזורים קו העימות, גולן צפון, גולן דרום, גליל עליון, מרכז הגליל, גליל תחתון, העמקים, המפרץ, הכרמל, מנשה, ואדי ערה, שרון, דן, ירקון, השפלה, ירושלים, שפלת יהודה, לכיש, מרכז הנגב, אילת.



פעילויות חינוכיות - אין לקיים פעילויות חינוכיות, למעט פעילויות בלתי פורמליות..

- גליל עליון - ניתן לקיים פעילות חינוך מיוחד בתוך מרחב מוגן.

-בחלק מהאזורים ניתן לקיים פעילות חינוך מיוחד במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות

-בחלק מיישובי מוא"ז גלבוע -ניתן לקיים פעילות חינוכית במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

התקהלויות -ניתן לקיים התקהלות של עד 50 אנשים ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. ניתן לקיים הלוויה בשטח פתוח של עד 20 אנשים. בעת קבלת התרעה יש לפעול על פי הנחיות התגוננות.

החופים סגורים לציבור



מקומות עבודה - ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

פעילות חלקית

להלן ההנחיות לבקעת בית שאן, בקעה, שומרון, יהודה, ים המלח, מערב לכיש, עוטף עזה, מערב הנגב, דרום הנגב, ערבה



פעילויות חינוכיות- ניתן לקיים פעילות חינוכית במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

התקהלויות ושירותים- בשטח פתוח - עד 50 אנשים. במבנה - ניתן לקיים התקהלות של עד 100 אנשים במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

החופים סגורים לציבור.

מקומות עבודה - ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.