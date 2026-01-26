שיר קצבי או מלודיה מרגשת? על טהרת העברית או עם צרפתית שמזוהה כל כך עם נועם בתן? היום בחצות תיסגר האפשרות להגיש שירים לוועדה שתבחר – איזה שיר ייצג אותנו באירוויזיון 2026 בווינה

כבר יש לנו נציג לאירוויזיון 2026 בווינה, עכשיו נשאר לבחור שיר שיעלה על במת התחרות. הלילה (שני) מסתיימת באופן סופי תקופת ההגשות לשיר שילווה את נועם בתן על בימת האירוויזיון. הוועדה תבחר את השיר בשבועות הקרובים, והוא ייחשף במשדר חגיגי בכאן 11 בתחילת מרץ.

סגירת ההגשות הלילה

הלילה, בשעה 23:59, ייסגר "הקול הקורא" ליוצרים, כותבים ומלחינים חברי אקו"ם, להגשת שיר עבור נציג ישראל לאירוויזיון 2026 – נועם בתן, שנבחר בגמר "הכוכב הבא לאירוויזיון".

ההחלטה להרחיב השנה את הקול הקורא נועדה לאפשר גם ליוצרים חדשים או פחות מנוסים להגיש יצירותיהם. התאגיד מבקש להביא בפני הוועדה מגוון רחב יותר של שירים, מתוך ניסיון להרחיב גיוון ושוויון בהליך הבחירה.

כזכור, בתאגיד החליטו למנוע אפשרות בה יוצרים ששירם נשלח לאירוויזיון שנתיים ברצף, יגישו שיר נוסף. הסעיף הספציפי הזה חל רק על הזמרת והיוצרת קרן פלס, כפי שהצביעה על כך בזמנה. אחרי שנתיים ברצף בהן שיר של פלס נשלח לבמה האירופאית, בתאגיד נחושים למצוא יוצר חדש.

תהליך הבחירה הקרוב

לאחר סגירת ההגשות, תתכנס הוועדה לבחירת השיר כבר במהלך השבוע הקרוב ובשבוע שלאחריו. הוועדה תבחר את השיר שייצג את ישראל על בימת האירוויזיון בווינה.

חשיפה במשדר חגיגי

השיר הנבחר ייחשף במשדר חגיגי של כאן 11, שישודר בתחילת חודש מרץ. בכך יושלם השלב הראשון בהכנות הישראליות לתחרות, שתתקיים בחודש מאי בהיכל העיר בווינה.

למרות כל הקולות והמתנגדים, למרות הפרישות והרעש, ישראל עושה עוד צעד לכיוון התחרות האירופאית האהובה. מעריצי האירוויזיון בארץ בטוחים כי נועם בתן יביא לנו המון גאווה על הבמה הבינלאומית. הספירה לאחור החלה – והמתח עולה.